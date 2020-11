Galaxy Z Flip 2 : le smartphone pliable à clapet sortirait bien après les Galaxy S21

Le Galaxy Z Flip 2, le second smartphone pliable à clapet de Samsung, ne serait pas annoncé en même temps que les Galaxy S21, avance un informateur réputé. En fait, le constructeur sud-coréen attendrait plutôt l'été de l'année prochaine pour dévoiler le nouveau rival du Motorola Razr.

D'après un faisceau de rumeurs concordantes, Samsung a décidé d'avancer la présentation des Galaxy S21 (S30) au mois de janvier 2021. Les smartphones débarqueraient dans les magasins dès les premiers jours de février 2021. D'ailleurs, la production de masse des Galaxy S21 Ultra aurait d'ores et déjà débuté.

Dans ces conditions, on aurait pu s'attendre à ce que Samsung dévoile la seconde itération du Galaxy Z Flip en même temps que les Galaxy S21 (S30) en janvier. Cette année, le constructeur a en effet présenté le premier Galaxy Z Flip lors de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra en février.

Sur le même sujet : Samsung va intégrer un triple capteur photo au Galaxy Z Flip 2

Pas de Galaxy Z Flip 2 avant l'été 2021

D'après Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et informateur réputé du milieu, Samsung ne procédera pas de la sorte l'année prochaine. Le géant de Séoul aurait décidé de décaler la sortie du Galaxy Z Flip à l'été 2021, soit un an après l'arrivée du Galaxy Z Flip compatible 5G.

On ignore la raison pour laquelle Samsung a choisi de revoir son calendrier. Dans ce contexte, le Galaxy Z Flip 2 pourrait bien être annoncé en même temps que les hypothétiques Galaxy Note 21 (30) ou le Galaxy Z Fold 3. Pour l'heure, on vous invite évidement à prendre ces informations avec du recul malgré l'excellente réputation de Ross Young. Il n'est pas impossible que Samsung change encore son fusil d'épaule.

Quoi qu'il en soit, le Galaxy Z Flip 2 devrait se distinguer par un écran pliable 120 Hz, un écran externe plus grand, un nouveau verre UTG (Ultra Thin Glass), une charnière améliorée et une batterie plus grosse que l'accumulateur de 3300 mAh du Galaxy Z Flip actuel. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.