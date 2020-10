Le Galaxy S20+ était le smartphone 5G le plus vendu dans le monde dans la première moitié de 2020

Le Galaxy S20+ 5G s'impose comme le smartphone compatible 5G le plus vendu au monde durant le premier semestre 2020. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres du cabinet d'analyses Strategy Analytics. Le Galaxy S20 Ultra 5G et le Galaxy S20 5G occupent eux la deuxième et troisième place du classement.

Alors que les regards des fans de Samsung sont maintenant tournés vers le Galaxy S21, le prochain flagship de la marque sud-coréenne, les Galaxy S20 continuent tranquillement leur carrière. Et justement après des débuts compliqués pour les Galaxy S20, les derniers représentants de la gamme Galaxy S ont visiblement bien rattrapé leur retard, comme en attestent ces données compilées par le cabinet d'études Strategy Analytics.

En effet, d'après leurs chiffres, le Galaxy S20+ 5G s'impose comme le smartphone 5G le plus vendu au monde lors du premier semestre 2020, avec 9% de parts de marché. Il est ensuite suivi de près par deux autres appareils de la gamme. À savoir le Galaxy S20 Ultra 5G (avec 8% de parts de marché) et le Galaxy S20 5G (5% de parts de marché). Les Huawei P40 Pro 5G et Mate 30 5G occupent respectivement la quatrième et la cinquième position avec 5% de parts de marché (légèrement moins pour le Mate 30 si l'on en croit le graphique).

Les iPhone 12 5G peuvent changer la donne

Bien évidemment, la domination de Samsung sur le marché des smartphones 5G pourrait très vite arriver à sa fin. En effet, les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max d'Apple doivent arriver sur le marché vers la mi-novembre (iPhone 12 et 12 Pro dès le 23 octobre, iPhone 12 Pro et 12 Pro Max dès le 13 novembre). Et pour rappel, les nouveaux flagships de la marque à la pomme sont tous compatibles 5G. De quoi bouleverse le classement établi, avec qui sait un leadership d'Apple sur le marché des smartphones 5G dès le début d'année 2021.

Quoi qu'il en soit, la firme sud-coréenne a déjà organisé sa réponse à Apple, et se prépare à lancer des smartphones 5G d'entrée et de milieu de gamme sur les marchés où la 5G est déjà disponible ou va l'être sous peu. Le premier d'entre eux est le Galaxy A42 5G, un milieu de gamme plutôt séduisant avec son Snapdragon 750G, ses 8 Go de RAM (des versions avec 4 ou 6 Go de RAM sont prévues), ses 128 Go d'espace de stockage et son écran 6,6″ Super AMOLED en FullHD+. Le tout pour 379 €.

Source : SamMobile