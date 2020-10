Samsung Galaxy A42 5G : un très bon milieu de gamme à 379 €, voici sa fiche technique complète

Samsung vient de dévoiler la fiche technique intégrale du Galaxy A42 5G, un smartphone milieu de gamme qui avait été officialisé début septembre. Le constructeur s'était montré peu bavard sur les caractéristiques de l'appareil. On sait désormais ce qu'il cache sous son capot.

Samsung s'apprête à élargir son offre de smartphones milieu de gamme compatible 5G. La prochaine proposition sera la moins chère de son catalogue. Début septembre, le constructeur avait officialisé le Galaxy A42 parmi plusieurs produits dont la Galaxy Tab A7 et le Galaxy Fit 2. Tout juste savions-nous à l'époque qu'il serait compatible 5G et embarquerait un écran Super AMOLED de 6,6 pouces.

La marque vient de dévoiler toute la fiche technique du smartphone dans une nouvelle infographie. Le Galaxy A42 est taillé jouer dans la même catégorie que le OnePlus Nord, la belle surprise de l'année chez le constructeur, le Xiaomi Mi 10 Lite qui a été lancé en mars dernier ou encore le tout nouveau Google Pixel 4a.

Galaxy A42 : Snapdragon 750G et une grosse batterie de 5000 mAh

Samsung a choisi le Snapdragon 750G au détriment du 765G qui se trouve à l'intérieur de tous les concurrents du Galaxy A42 cités plus haut. Que l'ordre cardinal des chiffres ne vous trompe pas. Le Snapdragon 750G est 4 à 10% plus puissant que le 765G d'après les premiers Benchmarks. La puce du Galaxy A42 est épaulée par 4, 6 ou 8 Go de RAM selon la version choisie et 128 Go de stockage.

Le smartphone dispose également d'un port microSD. Il est possible d'ajouter jusqu'à 1 To d'espace au stockage de base. Pour la partie photo, Samung s'appuie sur quatre capteurs : un module principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et deux capteurs de 5 MP jouant respectivement le rôle de ToF et macro. Le capteur selfie est quant à lui d'une définition de 20 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A42 est par ailleurs équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh qui promet une autonomie très confortable d'autant plus que l'écran est de définition HD+. Enfin, le smartphone sera disponible en novembre, sans plus de précision. Nous ignorons encore s'il sera proposé en France. C'est très probable sachant qu'il est annoncé en Belgique au prix de 379 €.