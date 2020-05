Galaxy S20 : ça se confirme, les ventes sont une vraie catastrophe !

La série Galaxy S20 ne rencontre pas le même succès que la série Galaxy S10. En Corée, au premier trimestre 2020, les ventes du Galaxy S20 le plus populaire, le S20+ 5G, sont plus faibles de 32 % par rapport au Galaxy S10 le plus populaire en 2019, soit le S10 classique. Cette baisse profite notamment aux smartphones d’Apple. L’iPhone 11 voit ses volumes de vente augmenter de 30 % sur la même période.

Plusieurs études affirment que la série S20, aussi intéressante techniquement soit-elle, rencontre moins de succès que la série Galaxy S10 qui la précède. En Corée du Sud, notamment, certains chiffres confirment l’impopularité des smartphones haut de gamme de Samsung au premier trimestre 2020. Le site d’information asiatique The Elec relaie dans ses colonnes les chiffres d’une étude du cabinet Omdia. Et le Galaxy S20+ 5G est le seul modèle de la série S20 dans le Top 10 des ventes en Corée.

Le S20+ 5G cumule 3,5 millions unités vendues durant les trois premiers de l’année. En comparaison, les Galaxy S10 et S10+ se frayaient un chemin dans le Top 10 coréen du premier trimestre 2019. Le Galaxy S10, meilleure vente de la série durant cette période, cumulait 5,2 millions d’unités vendues. Cela représente une baisse de 32,6 % entre les deux meilleures ventes de la gamme Galaxy S.

L’étude d’Omdia enfonce le clou. Tous les Galaxy S20 ont cumulé 8,2 millions de smartphones distribués au premier trimestre 2020, tandis que le Galaxy S10 et le Galaxy S10+ atteignaient 10,3 millions de modèles à eux seuls. Et c’est sans compter le Galaxy S10 5G et le Galaxy S10e+. Sur le premier trimestre 2020, les meilleures ventes de Samsung sont le Galaxy A51, en deuxième position (6,8 millions d’unités vendues).

Une baisse qui profite à Apple et Xiaomi

Nous aurions pu penser que la crise sanitaire, qui a touché l’Asie (la Chine, mais aussi le Japon et la Corée) avant l’Europe, explique cette tendance. Mais ce n’est pas le cas. Selon Omdia, Samsung souffre de la concurrence des marques chinoises et d’Apple. Le smartphone le plus populaire en Corée au premier trimestre 2020 est l’iPhone 11. Il cumule 19,5 millions de modèles vendus, soit 30 % de plus que l’iPhone XR à la même période, quand il était le premier du classement. Apple place quatre téléphones dans le Top 10 : 11 (1er), XR (5e), 11 Pro (8e) et 11 Pro Max (6e).

Au premier trimestre, Samsung est premier du marché coréen, avec 20 %. Il est suivi par Huawei (17%), Apple (A14%) et Xiaomi (10%). Xiaomi place deux modèles de la gamme Redmi dans le Top 10 coréen : le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro. Ils sont respectivement troisième et quatrième.

Source : The Elec