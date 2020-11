Le Galaxy Note 20 se vend aussi mal que le S20 : Samsung baisse la production

Les ventes de Galaxy Note 20 ne semblent pas très bonnes depuis leur lancement en août 2020. Un rapport en provenance de Corée du Sud affirme que Samsung a décidé d'abaisser la production de 20%. Malgré une presse plutôt positive, le smartphone haut de gamme ne semble pas plus convaincre que le Galaxy S20.

Samsung est vous le savez un immense conglomérat, et dans cet univers immense d'activités, les gammes de smartphones sont aussi fournies que des galaxies. C'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre les succès et échecs de Samsung dans les smartphones. Si l'on prend une vue d'ensemble, Samsung est plutôt gagnant. Il s'agit du 1er constructeur en ventes de smartphones dans le monde, une place que Samsung a récemment repris à Huawei.

Mais dans le détail, c'est plus compliqué. Samsung bat en effet records sur records de ventes sur l'entrée et le milieu de gamme. Mais les ventes de ses smartphones les plus haut de gamme déçoivent d'année en année. Non pas que ce soit de mauvais smartphones : dans notre test du Note 20 Ultra 5G par exemple nous avons pu constater nous même l'excellence de la proposition. Néanmoins Samsung souffre d'un double problème : un haut de gamme très cher alors que la concurrence fait souvent aussi bien pour des tarifs inférieurs.

Samsung aurait surtout réduit la production de Note 20 basiques qui se vendent moins

Et des pratiques incomprises par une partie des utilisateurs. Notamment le fait de livrer ses smartphones en Europe avec des processeurs Exynos considérés comme inférieurs à leurs équivalents Snapdragon par une grande partie des utilisateurs européens. L'année 2020 n'a donc pas démordu à la règle : les ventes de S20 sont une catastrophe. Et à en croire un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud, celles du Note 20 ne sont guère plus reluisantes.

L'info est reprise par le blog sud-coréen The Elec. Fautes de chiffres de vente officiels, le rapport pointe une nette baisse des ambitions de Samsung du point de vue de la production. Le constructeur avait en effet prévu de fabriquer 900 000 Note 20 en octobre – à hauteur de un Note 20 pour deux Note 20 Ultra, ces derniers ayant tendance à se vendre mieux malgré leur prix plus élevé. Or, le rapport évoque désormais un objectif de production en forte baisse à seulement 600 000 unités.

Samsung aurait surtout coupé la production de Note 20 standard – sans trop toucher aux Note 20 Ultra qui séduisent davantage grâce à leurs fonctionnalités plus avancées et design plus premium. Mais ces mauvaises perspectives semblent contraindre Samsung à adapter son calendrier de sorties. Samsung semble désormais miser sur le Galaxy S21 (ou S30) dont la sortie serait avancée de plusieurs semaines.

The Elec affirme que la production de cette génération de smartphone démarrera dès le mois prochain. Un smartphone pliable moins cher serait également à venir prochainement. Signe que Samsung peut encore se permettre ce genre de choses : la branche mobile du groupe a vu son chiffre d'affaires grimper malgré tout à 4,45 trillions de Won au 3e trimestre (33,6 millions d'euros) en hausse de 50% d'une année sur l'autre. Une augmentation de la profitabilité qui serait due en grande partie selon le blog à des restructurations de coûts et des dépenses marketing plus efficaces.

Source : The Elec