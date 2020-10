Ventes de smartphones : Xiaomi passe devant Apple au 3e trimestre 2020

Selon les chiffres de Canalys, Xiaomi a expédié plus de smartphones qu'Apple ce trimestre, récupérant ainsi la troisième place du podium habituellement détenue par la firme de Cupertino. Des résultats probablement temporaires, à la vue des chiffres de vente déjà impressionnants de l'iPhone 12. Samsung reprend quant à elle la première place en pulvérisant les chiffres de Huawei.

Ce 3e trimestre 2020 a été synonyme de rebondissements pour les constructeurs de smartphones. Le cabinet Canalys a dévoilé le classement des marques ayant expédié (et non vendus) le plus de smartphones ces quatre derniers mois, dévoilant ainsi un podium chamboulé comparé au trimestre dernier. Après avoir dépassé Apple et Huawei en devenant numéro 2 en France au deuxième trimestre, Xiaomi rafle la 3e place à la firme à la pomme, pourtant habituée à cette position. Avec 47,1 millions de smartphones livrés, soit 13,5% de PDM (Parts De Marché), le fabricant chinois dépasse de quasiment 4 millions les chiffres d'Apple (43,2 millions, 12,4 % de PDM).

D'après Canalys, ce changement peut s'expliquer par les stratégies radicalement différentes entre Xiaomi et Apple. Forte de son large panel de produits destinés à tous les portefeuilles, la firme chinoise propose aussi bien des smartphones bas de gamme que haut de gamme, contrairement à Apple qui se concentre sur le haut du panier. Nous sommes pourtant loin d'assister à la chute de la marque à la pomme, puisque Canalys rappelle que les ventes de l'iPhone 12 devraient l'aider à remonter sur le podium. En effet, les opérateurs se préparent déjà à un volume de ventes inédit depuis l'iPhone 6.

Samsung de nouveau à la 1ère place devant Huawei au 3e trimestre

On observe également du changement vers le haut du classement. Avec 80,2 millions de smartphones livrés, soit 23% de PDM, Samsung remonte à la première place et s'offre même le luxe de largement dépasser ses concurrents. Le constructeur coréen affiche ainsi des résultats bien supérieurs au second trimestre, où “seulement” 57,3 millions de smartphones avaient été expédiés.

Alors que Huawei a vendu presque autant de smartphones que Samsung au 2 trimestre, la firme redescend donc à la seconde place du podium, avec 57,1 millions de téléphones sortis de ses usines (14,9% de PDM). Contrairement à Samsung qui connaît une hausse de 0,7% par rapport à Q3 2019, la marque chinoise n'est pas parvenue à atteindre ses chiffres de l'an passé, s'élevant alors à 66,8 millions d'expéditions.

Source : Canalys