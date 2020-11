Galaxy Note 20 FE : Samsung dévoile par erreur le nouveau smartphone sur son site !

Samsung pourrait bien avoir accidentellement dévoilé le Galaxy Note 20 FE sur son site officiel. Sur la version brésilienne de la page consacrée à la Fan Edition du Galaxy S20, la firme coréenne mentionne également ce qui pourrait être la version FE du Galaxy Note 20. Bien qu'il pourrait simplement s'agir d'une faute de frappe, cette petite erreur a de quoi semer le doute.

Lors du dernier Samsung Galaxy Unpacked, la firme coréenne avait confirmé sa volonté de sortir chaque année des versions Fan Edition de ses Galaxy S. En revanche, elle n'avait pas annoncé que les Galaxy Note auraient également droit à cette gamme allégée. Pourtant, plus tôt dans la journée, l'entreprise a fait mention du potentiel futur smartphone sur son site officiel.

Plus précisément, le nom du Galaxy Note20 FE apparaît sur la page brésilienne du Galaxy S20 FE. Samsung ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, puisque quelques détails sur le téléphone sont également visibles. On peut ainsi lire sur la page que son écran mesurera 6,5”. Cette information d'ailleurs prête à confusion, puisqu'il s'agit également de la taille exacte de l'écran du Galaxy S20 FE.

Le Galaxy Note FE a-t-il vraiment été dévoilé ?

“Mesuré à la diagonale, la taille de l'écran du Galaxy Note20 FE est égale à 6,5” en tant que rectangle entier et 6,3” en prenant en compte les angles arrondis. La zone visible est plus petite compte tenu des angles arrondis et du trou du capteur photo.” Voilà donc précisément ce qu'on peut lire sur le site de Samsung. Mais cette description pourrait tout aussi bien être celle du Galaxy S20 FE, la personne en charge de rédiger ses caractéristiques se serait alors trompée dans l'écriture.

Néanmoins, si Samsung a réellement décidé de produire une Fan Edition de son Galaxy Note S20, il est difficile de prévoir sa date de sortie. En effet, le lancement du Galaxy S21 (30) est finalement prévu pour janvier 2021, contrairement à mars comme à son habitude. On peut donc s'attendre à une annonce de la firme à cette période, voire plus tard dans l'année.

