Samsung reste le leader incontesté du smartphone en Europe, Huawei plonge

Samsung demeure le numéro 1 du smartphone en Europe devant Apple et Huawei qui continue de reculer sur le vieux continent, asphyxié par les sanctions américaines. Ses malheures font les affaires de Xiaomi et Oppo qui ont vu leurs parts de marché fortement augmenter en 2020.

Pour la première fois de son histoire, Huawei est parvenu à se hisser sur le toit du marché mondial des smartphones au second trimestre de 2020, confirmant sa percée entamée en avril. Les sanctions américaines sont loin d’avoir enterré le constructeur qui profite d’un sursaut national en Chine pour compenser son recul sur les autres continents. Le cabinet Counterpoint s’est penché sur le cas européen. Le tableau est beaucoup moins reluisant pour le géant chinois.

Samsung reste numéro 1 en Europe mais perd des parts de marché

Sans surprise, le coréen conserve sa place de leader en Europe, devançant largement Apple et Huawei sur le vieux continent. Mais Samsung a vu sa part de marché baisser d’un point comparativement à la même période l’année dernière. De 36% au second trimestre de 2019, il est passé à 35% en 2020. Ces chiffres confirment les mauvaises ventes des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra en attendant l’arrivée du Galaxy Note 20 qui sera officialisé mercredi prochain.

Les difficultés de Huawei profitent en grande partie à Apple, mais aussi aux autres constructeurs chinois. La firme de Cupertino est passée de 15% l’année dernière à 17% au second trimestre de 2020, gagnant ainsi deux points en Europe. Apple doit cette percée à l’iPhone SE 2020 qui dope les ventes d’iPhone depuis son lancement en avril dernier. Huawei de son côté est passé de 22% au Q2 2019 à 16% en 2020. Les deux autres constructeurs du top 5 ne sont autres que Xiaomi, qui est passé de 6% à 13% et Oppo qui a vu sa part de marché progresser de 1% à 3% en Europe.

En France, le constat est globalement le même. Samsung continue de dominer Apple et Huawei, mais l’écart sur la firme de Cupertino est moins important. Les trois constructeurs ont eu des parts de marché respectives de 34%, 26% et 15% dans l’Hexagone au deuxième trimestre de 2020.

L’impact du coronavirus sur les ventes

L’autre enseignement du rapport de Counterpoint, c’est la baisse générale des ventes sur le marché des smartphones. Déjà en difficulté ces dernières années, la crise a empiré avec la pandémie du Covid-19. Les ventes ont plongé de 24% comparativement au deuxième trimestre de l’année dernière et de 22% comparativement au premier trimestre de 2020.

Avec la levée progressive du confinement, les ventes ont rebondi de 33% en mai. Le mois de juin a été tout aussi bon, affichant une nouvelle augmentation de 34%. Malgré cela, le marché n’a pas réussi à couvrir l’importante chute d’avril et accuse un recul global de 24% sur les trois mois du deuxième trimestre comparativement à l’année dernière.

