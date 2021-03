Le Galaxy A52 aura un indice d’étanchéité IP67, d’après de nouvelles images

Le Galaxy A52, le prochain milieu de gamme de Samsung, sera certifié IP67. En d'autres termes, le smartphone sera protégé contre les éclaboussures, l'immersion jusqu'à un mètre de profondeur et la poussière. De nouvelles images du packaging de l'appareil confirment également la présence d'un capteur photo de 64 MP.

Le Galaxy A52 est attendu comme l'un des prochains milieux de gamme de Samsung, aux côtés du Galaxy A72. Pour l'heure, le constructeur devrait présenter officiellement les deux smartphones lors d'un évènement en ligne le 17 mars 2021. Quant au lancement des Galaxy A52 et A72, il serait prévu pour la fin mars 2021.

La seule information officielle à se mettre sous la dent concernant le Galaxy A52 reste des photos publiées par Samsung sur la version émirienne (Émirats arabes-unis) de son site. Mis à part ces visuels, il faut se contenter de très nombreuses rumeurs et fuites au sujet du Galaxy A52.

L'indiscrétion du jour, nous la devons au twittos Ahmaed Qwaider, qui vient de poster sur l'oiseau bleu plusieurs images du smartphone et de son packaging. L'occasion donc de découvrir la finition noire mate de la face arrière de l'appareil, plutôt élégante, ainsi que le quadruple capteur photo.

Certifié IP 67 et capteur 64 MP avec OIS pour le Galaxy A52

Sur la face avant, on retrouve un capteur à selfie en goutte d'eau, placé au centre de la dalle. D'après de précédentes révélations, Samsung aurait opté pour des écrans 90 et 120 Hz pour les Galaxy A52 et A72, les dalles 120 Hz étant réservées aux modèles compatibles 5G. Dans les deux cas, l'utilisateur devrait prétendre à des animations, un défilement et une expérience générale plus fluides.

Attardons-nous ensuite sur la boite de ce Galaxy A52. En premier lieu, on remarque qu'une coque de protection transparente est fournie avec l'appareil. En outre et comme en attestent les logos sur la boite, le Galaxy A52 embarquera donc un capteur principal de 64MP avec stabilisation optique de l'image (OIS).

Cette information corrobore une précédente fuite publiée en février 2021, dans laquelle la quasi-totalité de la fiche technique du Galaxy A52 était dévoilée. Enfin, le packaging confirme le fait que le Galaxy A52 est certifié IP67. C'est-à-dire que l'appareil sera protégé contre les éclaboussures, pourra supporter une immersion jusqu'à un mètre de profondeur (pendant 30 minutes maximum) et résistera à la poussière. Pour le reste de la fiche technique, il faudra attendre la présentation des deux smartphones le 17 mars prochain.

Source : Gizchina