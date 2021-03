Découvrez les photos officielles des Galaxy A52 et A72

Samsung a brièvement mis en ligne les photos officielles des Galaxy A52 et A72 en même temps que les pages support des smartphones sur la déclinaison du site aux Emirats Arabes Unis. Les pages sont depuis inaccessibles, mais tout indique que le lancement est désormais imminent.

Capture écran de la page support du Galaxy A52 sur le site officiel de Samsung aux Emirats Arabes UnisComme à pratiquement chaque sortie de produit, on a pris l'habitude qu'une pluie d'infos fuite en amont de la présentation. Or, chez Samsung on est encore dans un autre monde. Le constructeur semble en effet régulièrement orchestrer ses propres fuites peu de temps avant l'annonce de produits. Ainsi il s'agit du seul constructeur où la source des rumeurs est régulièrement des pages brièvement publiées sur l'un des sites internationaux du groupe.

On peut s'en amuser, ou le regretter ; car après tout à quoi sert une conférence de présentation si on a pratiquement toutes les infos en amont ? On imagine néanmoins que la formule fonctionne très bien chez Samsung qui a recours à ce genre de procédés sur de nombreux produits. D'une certaine manière, on en comprend l'objectif : les gammes Samsung sont vastes, et faire un peu de teasing sous forme de fuites est sans conteste une forme de communication très efficace à bas coût.

Samsung fait fuiter le design des Galaxy A52 et A72

Cela permet de faire parler de produits comme le Galaxy A52 et A72, deux milieux de gamme particulièrement intéressants, mais qui passeraient peut-être autrement à la trappe. Samsung Emirats Arabes Unis vient de brièvement mettre en ligne les pages-support des smartphones avec les premiers visuels authentiques et officiels. Ces pages sont depuis inaccessibles, mais on a eu le temps de prendre quelques captures…

Les images en soit ne nous apprennent pas grand chose, si ce n'est que les deux smartphones se ressembleront beaucoup. On a pour l'essentiel un smartphone-écran, avec un poinçon au centre de la partie supérieure. Les bordures, arrondies, sont d'une épaisseur régulière sur trois des quatre côtés, avec un menton traditionnellement légèrement plus épais, à cause de l'électronique et du connecteur.

Comme vous pouvez le constater, seul le fond d'écran semble réellement distinguer le Galaxy A57 du A72 côté design :

On sait grâce à une pluie de rumeurs que le Galaxy A52 sera un smartphone 5G avec écran Super AMOLED 6.5″ (FHD+) 120 Hz. Le Galaxy A52 est construit autour du Snapdragon 750G accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il devrait embarquer un quadruple capteur photo 64 + 12 + 5 + 5 Mp, une batterie 4500 mAh avec charge rapide 25W, le tout pour un prix qui devrait être fixé autour de 365 euros.

Tous les Galaxy A72 ne devraient pas être 5G, mais l'option serait disponible. L'écran serait plus grand à 6,7″ mais serait limité à 90 Hz. La variante 4G devrait embarquer un Snapdragon 720G tandis que le modèle 5G aura un Snadragon 750G comme le Galaxy A52. Evidemment ces “fuites” sur des sites officiels de Samsung sont le signe que la marque va les dévoiler dans les prochains jours.