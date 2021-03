Les Samsung Galaxy A52 et A72 seraient lancés le 17 mars 2021 à 14h30

Samsung a brièvement mis en ligne le listing d'un futur événement Unpacked le 17 mars 2021 à 14h30 (Paris) sur YouTube. Tout indique qu'il s'agit en réalité de la conférence de lancement des Galaxy A52 et A72.

Il semble que Samsung a encore “laissé fuiter” des infos sur les Galaxy A52 et Galaxy A72, les deux futurs smartphones milieu de gamme 5G et 4G. Il s'agit cette fois-ci de leur date de lancement. Comme le rapporte – capture d'écran à l'appui – le twittos @FrontTron, un listing est brièvement apparu dans les vidéos de la chaîne YouTube de Samsung. Ce listing, intitulé Galaxy Unpacked, reprend le visuel de l'événement de lancement des Galaxy S21. Il pourrait néanmoins s'agir à ce stade que d'une miniature par défaut.

L'événement est fixé à une date assez proche : le 17 mars 2021 à 13h30 GMT ou 14h30 heure de Paris. Evidemment, ce qui est assez troublant c'est que Samsung vient, comme nous venons juste de le faire remarquer, de lancer les S21, et traditionnellement, Samsung lance plutôt ses smartphones de la gamme Note au mois d'août. On ne s'attend donc pas à ce que Samsung lance dans les prochains jours de nouveaux smartphones vraiment haut de gamme. Reste ceux dont on parle beaucoup en ce moment, car il pourrait s'agir des meilleurs rapports-qualité prix à ce jour du constructeur : les Galaxy A52 et A72.

Ce live qui n'a pas encore eu lieu a rapidement été dépublié de la chaîne, ce qui n'a pas empêché @FrontTron de prendre quelques captures visibles dans le tweet en fin d'article. On s'attend à ce que les Galaxy A52 et A72 soient proposés en variantes 4G et 5G. Les deux smartphones devraient embarquer un écran Infinity-O (poinçonnés au centre de la partie supérieure) de respectivement 6.5″ et 6,7″ avec rafraichissement 90 Hz pour les variantes 4G et 120 Hz pour les modèles 5G. Les configurations les moins chères embarqueront une puce Snapdragon 720G tandis que les modèles 5G tourneront sous Snapdragon 750G.

Mais toutes les variantes devraient être aussi douées en photo et vidéo grâce à leur quadruple capteur 64 + 12 + 5 + 5 Mp avec stabilisation optique et capteur selfie 32 Mp. Reste que c'est surtout leur prix qui devrait achever de convaincre. Le Galaxy A52 5G par exemple pourrait être vendu sous la barre des 400 euros. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que Samsung fait fuiter des infos sur les modèles à venir. L'omerta sur le lancement des smartphones devrait être levée dans les prochains jours avec l'envoi des invitations à la presse.