Galaxy A52 : caractéristiques, prix, le smartphone de Samsung n’a plus aucun secret

Le Samsung Galaxy A52 connait une grosse fuite qui nous donne une vision d’ensemble de sa fiche technique. Le smartphone devait proposer des caractéristiques très intéressantes pour un tarif tournant autour des 350 euros pour le modèle le moins cher.

Les Galaxy A ne sont peut-être pas les terminaux les plus novateurs de Samsung. Toutefois, ce sont sans conteste les plus séduisants aux yeux du grand public. Pas trop chers, ils jouissent d’une fiche technique attrayante et d’un design soigné. Le Galaxy A52 ne fera pas exception à la règle. Alors qu’il n’est pas encore officiel, une fuite nous livre aujourd’hui toutes ses caractéristiques. Une indiscrétion qui intervient un jour après celle qu’a connu le Galaxy A72.

C’est le site allemande WinFuture qui nous livre ces infos concernant le terminal. Il devrait être équipé d’un grand écran de 6,5 pouces en Full HD+ (d’une définition de 2400 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement n’est cependant pas précisé. Le Galaxy A52 devrait être disponible en deux versions. La première serait dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et serait pour la version 4G. Une version 5G du smartphone serait également commercialisée et bénéficierait d’un Qualcomm Snapdragon 750G.

Android 11 sera présent

Pour le reste, nous sommes dans du grand classique. L’utilisateur aura le droit à 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage. Il serait possible d’étendre la mémoire grâce à un port microSD (absent sur les Galaxy S21, on le rappelle). Une batterie de 4500 mAh serait aussi présente dans le smartphone. Le module photo serait lui composé de quatre capteurs dont un principal de 64 mégapixels. Enfin, signalons que le design serait très classique mais soigné et que le téléphone serait disponible en quatre couleurs : lavande, bleu azur, noir et blanc. Le produit serait certifié IP67 et embarquerait Android 11.

Un beau smartphone qui sera vendu à un prix intéressant, puisque la version 4G serait commercialisée à 349 euros. La version 5G serait logiquement un peu plus chère, à 429 euros. Pour le moment, on ne sait pas quand le produit sera présenté mais il ne devrait pas être commercialisé dans trop longtemps.

Source : WinFuture.de