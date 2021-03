Samsung Galaxy A52 5G : la série A va enfin avoir droit à des mises à jour mensuelles

Le futur smartphone milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A52 5G, semble être le premier de sa série à recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles. En effet, le site de Samsung a placé le smartphone dans cette catégorie, d’habitude réservée aux téléphones plus haut de gamme.

En janvier, nous découvrions pour la première fois le design du Galaxy A52 5G grâce au célèbre leaker Evan Blass. Le smartphone devrait succéder directement au Galaxy A51 5G, qui avait été commercialisé au mois d’avril l’année dernière.

Le smartphone ne réserve plus aucun secret, puisque ses caractéristiques et son prix ont été dévoilés le mois dernier par nos confrères du site allemand WinFuture. En plus de ses spécifications intéressantes, le smartphone pourrait bien séduire grâce à ses mises à jour plus régulières que ses prédécesseurs.

Une mise à jour par mois pour le Galaxy A52 5G ?

Jusqu’à présent, seuls les Galaxy S, Note, Fold et Flip avaient la chance de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles. Cependant, cela pourrait changer avec le Galaxy A52 5G, puisque Samsung a mentionné l’appareil dans la liste des modèles éligibles à ce planning de mises à jour.

Les utilisateurs du Galaxy S21 ont récemment reçu la mise à jour de sécurité Android de mars 2021, et il pourrait en être de même pour le Galaxy A52 5G une fois qu’il sera officialisé par Samsung. Garder ses smartphones à jour plus régulièrement permettra à Samsung de les rendre moins vulnérables face aux pirates qui tentent d’exploiter les failles du système.

Récemment, Samsung s'est engagé à offrir un minimum de quatre ans de mises à jour de sécurité régulières pour un grand nombre de ses appareils Galaxy. On doute que le Galaxy A52 5G continue d’être mis à jour tous les mois après quelques années, mais la certitude de le voir être mis à jour pendant 4 ans pourrait convaincre certains clients de franchir le pas. Le smartphone devrait bientôt être disponible à la vente dans quatre coloris : Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet et Awesome Blue. Concernant son prix, celui-ci devrait être selon WinFuture de 349 euros pour la version 4G, et 429 euros pour le Galaxy A52 5G.

Source : androidcentral