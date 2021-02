Galaxy A52 et A72 : Samsung opte pour des écrans 90 et 120 Hz

Les Galaxy A52 et A72, les prochains milieux de gamme compatibles 5G de Samsung, commencent à se dévoiler un peu plus. Ainsi et selon des informations relayées par SamMobile, les deux appareils embarqueront des écrans 90 ou 120 Hz.

Les Galaxy A52 et A72 sont attendus comme les prochains milieux de gamme compatibles 5G de Samsung. Ces deux appareils vont s'imposer comme les dignes successeurs des Galaxy A51 et A71, des smartphones appréciés pour leur excellent rapport qualité/prix. Samsung compte améliorer légèrement la formule avec les Galaxy A52 et Galaxy A72.

Ainsi et selon des informations d'une source proche du constructeur relayées par nos confrères du site SamMobile, les modèles 4G LTE des Galaxy A52 et A72 seront tous deux équipés d'écran 90 Hz. Une excellente nouvelle pour les amateurs des smartphones de milieux de gamme de Samsung, qui devaient jusqu'alors se contenter d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Quant à la version 5G du Galaxy A52, elle embarquera un écran 120 Hz, comme on peut en trouver sur les Galaxy S21. Le Galaxy A52 5G bénéficie d'un processeur plus performant que celui présent sur les versions 4G LTE, à savoir un Snapdragon 750G contre un Snadrapgon 720G. Cette puissance supplémentaire permettra donc au Galaxy A52 5G de disposer de cette haute fréquence de rafraîchissement.

Un rapport qualité/prix qui s'annonce séduisant

En outre, le site Internet a obtenu certaines spécifications techniques du Galaxy A52 5G. Certaines de ses caractéristiques ont déjà fait l'objet de précédentes rumeurs. Ainsi, le smartphone de Samsung serait équipé d'un Snapdragon 750G, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de mémoire interne selon les versions.

On retrouverait donc un écran 6,5″ Infinity-O Super AMOLED en définition FHD+ et 120 Hz. L'ensemble photo serait composé d'un capteur principal de 64 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 12 MP, d'un capteur ToF de 5 MP et d'un objectif macro de 5 MP. Pour les selfies, le média évoque un capteur de 32 MP. Un capteur d'empreintes digitales placé sous l'écran serait de la partie, tandis que l'apport en énergie serait assuré par une batterie plutôt imposante de 4500 mAh, le tout compatible avec la charge rapide 25W.

Le smartphone dans sa version 4G LTE serait proposé à 400 €, tandis que le modèle compatible 5G se négocierait aux alentours des 460 €. Selon de précédentes rumeurs, le Galaxy A52 pourrait sortir en mars 2021. Dernièrement, une fuite a également révélé tous les détails du design du Galaxy A52 5G. Début janvier 2021, les utilisateurs ont pu découvrir le look du Galaxy A72, l'autre milieu de gamme de Samsung.

Source : SamMobile