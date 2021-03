Samsung Galaxy A52 5G : un unboxing dévoile le smartphone sous toutes les coutures

Le Samsung Galaxy A52 5G a déjà été déballé par un youtubeur quelques jours avant sa présentation officielle. La vidéo dévoile le design du smartphone, le contenu de la boite, ainsi que quelques caractéristiques techniques qui avaient déjà fuité il y a quelques jours.

Selon la vidéo de Moboaesthetics, le Galaxy A52 5G est équipé d'un écran AMOLED compatible avec un taux de rafraichissement 120 Hz, sous lequel on trouve un capteur d’empreintes digitales. La caméra frontale est logée dans un petit poinçon au milieu de l’écran. De plus, nous apprenons que le smartphone est certifié IP67 contre l’eau et la poussière, et qu’il est propulsé par le Snapdragon 750G de Qualcomm, un processeur milieu de gamme. En conséquence, le téléphone est bien compatible 5G, comme son nom l’indique. Comme on peut le voir dans la vidéo, la puce permet une bonne expérience de jeu sur PUBG ou Call Of Duty Mobile.

Enfin, au dos, le smartphone devrait embarquer un quadruple capteur photo 64 + 12 + 5 + 5 MP. D’après les inscriptions sur l’emballage du smartphone, il semble que celui-ci provienne d’un site internet d’Arabie Saoudite. Au début du mois, des photos officielles du Galaxy A52 avaient fuité sur le site de Samsung aux Émirats arabes unis, un pays voisin.

Que contient la boite du Samsung Galaxy A52 5G ?

On peut noter que contrairement à la série Galaxy S21, la boite du Galaxy A52 5G ne fait pas l’impasse sur le chargeur. En effet, on y retrouve un adaptateur secteur d’une puissance de 15 W. Néanmoins, on sait que la batterie de 4500 mAh du smartphone est compatible avec la recharge rapide 25 W, il faudra donc acheter un nouveau chargeur si vous voulez profiter de la recharge la plus rapide. La boite contient également une coque transparente et un câble de chargement USB-C vers USB-A.

Il faudra attendre encore quelques jours pour découvrir officiellement le Galaxy A52 5G, puisque sa présentation est prévue le 17 mars prochain à 14h30, aux côtés du Galaxy A72. Son prix serait d’environ 365 euros en France. Les smartphones milieu de gamme de Samsung pourraient bien devenir encore plus intéressants qu’avant, puisque le Samsung Galaxy A52 5G va enfin avoir droit à des mises à jour mensuelles, comme les téléphones haut de gamme du géant coréen.