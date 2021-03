Galaxy A52 5G : il pourrait être vendu à moins de 400 euros

Le Galaxy A52 5G fait encore parler de lui avant même son annonce. Un revendeur saoudien a en effet listé le smartphone sur sa boutique en ligne, nous donnant ainsi son prix. Il serait vendu à moins de 400 euros.

Le Galaxy A52 est l’un des smartphones les plus attendus de Samsung. S’il fait évidemment moins jaser que les terminaux haut de gamme comme les S21, il pourrait se montrer très intéressant en proposant une fiche technique correcte à un prix agressif. C’est d’ailleurs ce dernier point qui nous intéresse aujourd’hui.

Encore non officiel, le Galaxy A52 pourrait être annoncé d’un moment à l’autre. Mais un revendeur Saoudien a vendu la mèche en listant le smartphone sur sa boutique en ligne. Il l’affiche au prix de 1649 riyals. Cela équivaut à un peu moins de 370 euros, alors que les précédentes fuites évoquaient un tarif de 429 euros. Dans tous les cas, on devrait donc tourner autour des 400 euros pour ce smartphone.

La boutique en ligne va plus loin en précisant que le produit pourrait être livré dès le 7 mars. N’étant pas encore officiel, il ne faut pas trop tabler dessus, à moins d’une présentation aujourd’hui.

Le Galaxy A52, le roi du milieu de gamme ?

Le Galaxy A52 devrait proposer une fiche technique très intéressante pour son prix. Selon les dernières fuites, il embarquerait un écran Super AMOLED de 6,5 pouces en Full HD+ avec un capteur d’empreintes intégré directement sous la dalle. Côté processeur, on devrait trouver un Qualcomm Snapdragon 750 G (compatible avec les réseaux 5G) épaulé par 8 Go de RAM. Il proposerait une mémoire de 128 Go (avec slot microSD), une certification IP67 ainsi qu’une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide de 25 Watts. Pour la photo, le terminal proposerait un module composé de quatre capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Une bien belle fiche technique qui devrait le rendre très attrayant pour ceux qui ne veulent pas débourser un SMIC dans un bon smartphone. Comme nous le disons plus haut, nous attendons son officialisation d’un moment à l’autre.

