Onion over VPN : pourquoi combiner Tor et VPN est une arme redoutable

Associer un VPN au réseau Tor est une puissante combinaison qui vous permet de bénéficier d’une sécurité et d’un anonymat renforcés. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la fonctionnalité Onion over VPN.

VPN et Tor sont utilisés distinctement par des personnes ayant le même objectif : profiter d’un anonymat solide sur internet d’une part, et protéger leur trafic grâce au chiffrement. Beaucoup se tournent également vers Tor parce qu’il permet d’accéder au Dark Web, cette partie non indexée du web. Ces deux solutions peuvent également s’utiliser conjointement, et cela offre de nombreux avantages.

VPN et Tor : comprendre le fonctionnement de chaque solution

Le VPN vous permet de naviguer de manière anonyme en servant de relais entre vous et le web, tout en chiffrant votre trafic. Ce chiffrement empêche tout intermédiaire de savoir ce que vous faites ou d’accéder à vos données de navigation.

Ni votre fournisseur d’accès internet, ni l’administrateur du réseau sur lequel vous êtes connecté (WiFi Public ou réseau d’entreprise), ni les pirates situés sur le trajet ne peuvent intercepter et lire le contenu de votre trafic.

Comment fonctionne Tor ?

Le principe de base de Tor est similaire à celui des VPN, à la différence que le trafic est chiffré et acheminé à travers plusieurs intermédiaires appelés nœuds.

Plutôt que de passer par un seul serveur, votre trafic passe par plusieurs nœuds, avec une couche de chiffrement à chaque niveau. D’où le nom Tor qui est un acronyme pour The Onion Routeur (le Routeur Oignon), en référence à l’oignon qui se décompose en plusieurs couches.

Le premier intermédiaire par lequel passe votre trafic est appelé nœud d’entrée. C’est le seul à connaître votre adresse IP réelle, mais il n’a pas accès au contenu de votre navigation qui arrive chiffré. Il transmet ensuite les données à un nœud intermédiaire qui ne connaît ni votre IP, ni le contenu de votre trafic.

Enfin, le dernier relais appelé nœud de sortie, déchiffre le contenu de vos requêtes et les envoie vers la destination finale. L’utilisation de Tor rend ainsi plus difficile la remontée vers l’origine de la connexion.

Contrairement au VPN, Tor a un aspect communautaire. Les nœuds sont en effet gérés par des volontaires, mais le projet a un système de validation et des mécanismes de sécurité qui limitent les risques de nœuds malveillants.

Onion over VPN : quel intérêt ?

Chaque solution a ses avantages et ses faiblesses, mais il est possible de combiner les deux pour maximiser la sécurité et l’anonymat.

Le VPN est déjà fiable en termes de sécurité, à condition de choisir un service crédible qui utilise les meilleures technologies de chiffrement et qui pratique une véritable politique de non-journalisation (No Log).

Tor de son côté offre un meilleur anonymat en rendant l’identification de l’origine d’une connexion beaucoup plus difficile.

Associer Tor et VPN pour renforcer votre anonymat

Grâce à la méthode Onion over VPN, votre trafic passe d’abord par un VPN avant d’être introduit dans le réseau Tor, ce qui permet d’anonymiser le trafic dès le nœud d’entrée.

Avec cette combinaison, le premier nœud ne voit plus votre adresse IP réelle, mais celle du serveur VPN, ce qui vous protège contre la compromission du nœud d’entrée. Cela réduit ainsi le risque que votre activité soit liée à votre véritable identité dès l'entrée dans le réseau Tor.

Un autre avantage de la fonctionnalité Onion over VPN est qu’elle empêche votre FAI de savoir que vous utilisez Tor. Cela est très utile dans certains pays où Tor est surveillé, voire bloqué. Votre activité pourrait donc être considérée comme suspecte et attirer l’attention si votre FAI détecte que vous êtes connecté au réseau Onion.

Comment utiliser Onion over VPN ?

Vous pouvez combiner VPN et Tor de deux manières. Assurez-vous que votre VPN soit compatible avec la fonctionnalité Onion over VPN. C’est notamment le cas de NordVPN qui permet non seulement d’utiliser ce tandem, mais offre également la possibilité de se connecter directement au réseau Onion, sans avoir besoin du navigateur Tor.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

Si vous n’êtes pas abonné à NordVPN, vous devez d’abord vous inscrire

Ouvrez l’application NordVPN et connectez-vous à votre compte

Allez dans l’onglet Serveurs spécialisés et sélectionnez Onion over VPN

et sélectionnez Vous pouvez ensuite choisir un pays puis vous connecter.

Votre trafic passe désormais par le VPN, puis le réseau Tor. C’est le moyen le plus simple de profiter de cette fonctionnalité, mais tous les VPN n’intègrent pas directement Onion over VPN.

Alternativement, vous pouvez télécharger le navigateur Tor sur le site du projet. Connectez-vous dans un premier temps à votre VPN. Ensuite, ouvrez le navigateur Tor puis lancez la connexion au réseau Onion. Votre trafic passera d’abord par le serveur du VPN avant d’arriver dans le premier nœud de Tor.