Les extensions VPN pour navigateurs sont-elles vraiment fiables ? Voici ce qu’il faut savoir

Les extensions VPN permettent de changer d’adresse IP rapidement et de protéger vos données contre les interceptions, mais uniquement pour les échanges effectués via le navigateur. Quel niveau de sécurité offrent-elles par rapport aux applications VPN classiques ? Existe-t-il des risques à les utiliser ? Décryptage.

Les magasins d’extension des navigateurs web regorgent de VPN. Les meilleurs fournisseurs de services VPN disposent d'une extension pour ceux qui préfèrent limiter leur utilisation au navigateur, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière.

Extension VPN vs application VPN complète : des couvertures différentes

Évidemment, les deux solutions ne sont pas identiques, même si elles fonctionnent sur des bases similaires. La première différence réside dans le fait que les extensions VPN fonctionnent uniquement sur le navigateur où elles sont installées. Elles protègent donc uniquement votre navigation web. Votre adresse IP quant à elle ne change que pour les activités effectuées via le navigateur.

Tout le reste du trafic reste exposé et utilise votre adresse IP réelle. En revanche, les applications VPN classiques chiffrent l’ensemble du trafic sur votre appareil, que ce soit un PC, un smartphone, une tablette ou tout autre appareil compatible.

Une sécurité solide pour les deux solutions

Bien qu’elles fonctionnent sur des bases similaires, les extensions VPN et les applications VPN ne reposent pas sur les mêmes technologies.

Une question revient souvent : une extension VPN sécurise-t-elle vraiment votre trafic ? La réponse est Oui. Toutes les extensions VPN sérieuses chiffrent votre navigation avec le protocole TLS, le même qu’utilisent les connexions HTTPS classiques.

Les extensions n’apportent donc pas une grande plus-value en termes de sécurité, comparativement aux connexions HTTPS traditionnelles. Elles restent néanmoins une solide option pour protéger vos données, si vous ne voulez pas utiliser une application VPN à l’échelle du système.

Il est important de garder à l’esprit que certaines extensions VPN, surtout celles gratuites, ne sont que de simples Proxies. Elles changent votre adresse IP en faisant passer votre trafic par un serveur intermédiaire, mais ne le chiffrent pas.

Il faut donc choisir une extension VPN fiable, qui offre un réel chiffrement. Celle de NordVPN, par exemple, utilise le protocole TLS 1.2, une norme parmi les plus sûres.

Enfin, la différence par rapport aux applications VPN standards est que celles-ci utilisent de véritables protocoles de tunneling, qui ne se limitent pas à un simple chiffrement du trafic web. Les protocoles les plus répandus sont OpenVPN, Wireguard, IKEv2 ou encore des versions propriétaires comme NordLynx, spécifique à NordVPN.

Dans quel cas utiliser une extension VPN plutôt qu’une application classique ?

Les extensions VPN sont pratiques pour contourner rapidement les restrictions de contenus sur le web ou pour protéger votre navigation web sur des réseaux peu sûrs. Elles offrent plusieurs avantages, notamment :

Changer d’adresse IP seulement sur le navigateur : utile pour accéder à des sites web bloqués dans votre région ou pour naviguer anonymement en masquant votre adresse IP réelle.

: utile pour dans votre région ou pour en masquant votre adresse IP réelle. Protection de vos données : en chiffrant votre navigation web, l’extension VPN vous protège contre l’interception de vos données sensibles , notamment sur les réseaux peu sûrs comme les WiFi publics (cafés, hôtels, aéroports).

: en chiffrant votre navigation web, l’extension VPN vous , notamment sur les réseaux peu sûrs comme les WiFi publics (cafés, hôtels, aéroports). Facilité d’utilisation : activation en un clic. L’extension vous évite de passer par une application dédiée. C’est pratique pour une utilisation ponctuelle, sans tracas.

: activation en un clic. L’extension vous évite de passer par une application dédiée. C’est pratique pour une utilisation ponctuelle, sans tracas. Moins d’impact sur les performances système : certaines applications VPN sont lourdes, avec une interface assez lente, en plus de peser sur les performances du système. En utilisant une extension VPN, vous profitez d’une meilleure fluidité.

: certaines applications VPN sont lourdes, avec une interface assez lente, en plus de peser sur les performances du système. En utilisant une extension VPN, vous profitez d’une meilleure fluidité. Un meilleur débit d’internet pour les autres applications : sachant que les VPN baissent les débits d’internet, utiliser une extension web permet de garder la vitesse de votre connexion standard pour les tâches autres que la navigation web.

En résumé, les extensions VPN ne rendent pas votre connexion moins sûre, mais elles protègent uniquement votre navigation web. Elles sont également beaucoup plus simples à utiliser si vous voulez éviter la complexité des applications dédiées.

Mais toutes les extensions VPN ne se valent pas : choisissez toujours une solution fiable, comme NordVPN, pour éviter de tomber sur un simple proxy ou une extension qui collecte et revend vos données à votre insu.