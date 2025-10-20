Regardez comment Europol a mis fin à un réseau de 49 millions de faux comptes (+vidéo)

Une vaste opération coordonnée par Europol a mis fin à un réseau international de fraude téléphonique. Des milliers de cartes SIM et d’appareils ont été saisis, après avoir servi à créer près de 50 millions de faux comptes en ligne et à détourner des millions d’euros.

Ces derniers mois, Europol enchaîne les coups de filet contre la cybercriminalité. Après l’opération Endgame, qui avait permis de neutraliser plus de 100 serveurs dédiés aux ransomwares à travers le monde, l’agence européenne a récemment arrêté plusieurs jeunes qui vendaient en ligne des kits d’attaques informatiques pour moins de 20 euros. Ces actions montrent la détermination croissante d’Europol à cibler les infrastructures et outils numériques utilisés par les cybercriminels. La nouvelle opération baptisée Simcartel s’inscrit dans cette même logique : s’attaquer au cœur des réseaux qui facilitent les fraudes en ligne.

L’opération Simcartel a mobilisé les autorités de quatre pays européens : l’Autriche, l’Estonie, la Finlande et la Lettonie, pour démanteler un vaste réseau de “fermes de SIM”. Ces infrastructures hébergeaient des milliers de cartes SIM utilisées pour contourner les opérateurs et alimenter des escroqueries à grande échelle.

Les perquisitions ont débuté le 10 octobre 2025 en Lettonie, où la police a arrêté cinq suspects et saisi environ 1 200 dispositifs SIM-box, 40 000 cartes SIM et plusieurs serveurs. Deux autres personnes ont ensuite été interpellées, portant le total à sept arrestations. Les autorités ont également confisqué des centaines de milliers d’euros et de dollars, ainsi que quatre véhicules de luxe.

Un réseau de cartes SIM géant utilisé pour créer 49 millions de faux comptes a été démantelé par Europol

Les enquêteurs estiment que le réseau aurait permis la création de 49 millions de comptes en ligne frauduleux, utilisés dans plus de 3 000 affaires de fraude recensées en Europe. Rien qu’en Autriche, les pertes dépasseraient 4,5 millions d’euros, tandis qu’en Lettonie, elles atteindraient environ 420 000 euros. Les faux comptes servaient à alimenter des escroqueries variées : arnaques sur les sites de revente, fraudes à l’investissement, faux magasins en ligne ou encore usurpations d’agents de police.

Les SIM-boxes, au cœur de l’affaire, sont des boîtiers capables d’accueillir plusieurs cartes SIM et de rediriger les appels internationaux via des réseaux locaux. Cette technique permet de faire passer des appels étrangers pour des communications nationales et d’éviter les frais facturés par les opérateurs officiels. Si elle peut parfois être utilisée à des fins commerciales, elle est ici devenue un outil central d’un système criminel sophistiqué ayant permis de dissimuler des milliers d’opérations frauduleuses à travers le monde. Europol poursuit désormais son enquête pour identifier d’éventuels complices et partenaires de cette organisation tentaculaire.