Le design du Galaxy S24 dévoilé, nouveau record pour la fibre optique, c’est le récap’ de la semaine

Un aperçu du design des prochains flagships de Samsung, un débit de téléchargement plus rapide que jamais, une faille de sécurité découverte sur Android, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous révèle les quatre options de couleurs du Samsung Galaxy S24 et on vous explique pourquoi le déploiement des bornes de voitures électriques se passe mal en Europe. Petite mise à garde pour les propriétaires d’Android, une faille de sécurité rend vos smartphones totalement vulnérables. Pendant que certains IPTV pirate ne paient pas la TVA à l’État suédois, une nouvelle fibre optique explose le record de vitesse de téléchargement sur Internet.

Le développement du réseau de bornes de recharge n’est pas simple partout

Depuis mars 2023, le développement du réseau de bornes de recharge s’est intensifié en Europe. Si ce dernier se passe très bien en France, d’autres pays du Vieux Continent peinent et multiplient les problèmes. Selon nos confrères de Reuters, les difficultés d’installation seraient liées aux pénuries d’électricité et aux administrations propres à certaines régions. Les opérateurs de recharge invitent la Commission Européenne à proposer des solutions.

Lire : Voitures électriques : l’installation des bornes vire au cauchemar en Europe et on sait qui est le coupable

En Suède, l’État réclame sa part aux services IPTV pirate

Les vendeurs d’abonnements à des services IPTV illégaux pensaient peut-être passer entre les mailles du filet, mais c’était sans compter sur la Skatterverket. En Suède, après une enquête menée par l’agence des impôts, les investigations ont révélé que la majorité des vendeurs ne facturaient aucune TVA à leurs clients, ne déclaraient aucun revenu et ne versaient donc pas de TVA à l’État. Aujourd’hui ce dernier réclame donc 3,2 millions d’euros.

Lire : IPTV : des pirates “oublient” de facturer la TVA à leurs clients, l’État réclame 3,2 millions d’euros

Quatre couleurs pour le Galaxy S24

Nos confrères de Windows Report ont partagé de nouvelles images des trois futurs modèles du Galaxy S24. On connait donc désormais les coloris attendus pour les prochains flagships de Samsung. Les Galaxy S24 et S24+ seront proposés en Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt et Jaune Ambre. Quant à la version haut de gamme, à savoir le S24 Ultra, les coloris proposés seront les mêmes, mais dans cette version, le châssis sera en titane.

Lire : Galaxy S24 : de nouvelles images dévoilent le design des smartphones, on s’attendait à mieux

Nouveau record pour la fibre optique

C’est au sein de l’institut japonais NICT que des chercheurs ont explosé le record de débit de téléchargement sur Internet. C’est grâce aux câbles, largement optimisés et capables de gérer jusqu’à 114 connexions en même temps, que la fibre optique a pu atteindre un débit impressionnant de 22,9 pétabits par seconde. Cette technologie pourrait révolutionner les débits domestiques mais cette innovation a un coût.

Lire : Fibre optique : le nouveau record du monde de vitesse de téléchargement est tout simplement hallucinant

Attention, votre Android est peut-être menacé

Une faille de sécurité identifiée sous le code CVE-2023-40088 a été repérée par Google lors du dernier Bulletin de Sécurité Android et menace les utilisateurs. En effet, il s’agit d’une importante vulnérabilité concernant toutes les versions de l’OS depuis Android 11. Google travaille actuellement sur un correctif et les utilisateurs devront impérativement télécharger les mises à jour de sécurité sur leur smartphone dès lors que les fabricants les auront fournies.

Lire : Android : une grosse faille de sécurité touche toutes les versions du système, une mise à jour est en cours

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette élégante qui manque légèrement de puissance

Si vous êtes attaché au design, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ pourrait vous séduire grâce à ses finitions haut de gamme, son élégance et son bel écran lumineux. Lors de notre test, nous avons apprécié découvrir le stylet S Pen rechargeable inclus, la promesse de quatre ans de mise à jour et la possibilité d’étendre la mémoire via une carte microSD. Malheureusement, le prix de cette tablette Samsung reste un peu trop élevé, d’autant que l’on ne trouve pas de chargeur dans la boîte et que l’étui-clavier est vendu en option à 179 euros. À noter également que le processeur de Tab S9 FE+ n’est pas très puissant.

Lire : Test Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette élégante et polyvalente, mais en manque de puissance

Galaxy S23 FE : bon smartphone mais encore trop cher

Le Galaxy S23 marque des points grâce à son joli design, son écran très bien calibré, sa bonne autonomie et la présence attendue d’Android 14. Cela étant dit, le processeur n’est pas toujours à la hauteur en jeu, la chauffe n’est pas toujours maîtrisée et la charge rapide ne l’est pas assez. Attention, le S23 n’est pas non plus un très bon photophone. Selon nous, Samsung aurait pu proposer ce smartphone à un prix moins élevé.

Lire : Test Galaxy S23 FE : une bonne déclinaison, mais au prix trop élevé