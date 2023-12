Linux a droit à son propre écran bleu de la mort et fait même mieux que Windows

La dernière mise à jour de systemd apporte une fonctionnalité bien connue des utilisateurs de Windows sur Linux. Dorénavant, le système d’exploitation peut lui aussi afficher un écran bleu de la mort lorsqu’il rencontre une erreur fatale. Il s’offre même le luxe d’améliorer la formule de Microsoft en apportant une véritable aide à l’utilisateur malchanceux.

Alors que les utilisateurs de Windows craignent depuis des années les terribles écrans bleus de la mort, qui ont d’ailleurs fait le grand retour sur Windows 11, les utilisateurs Linux, eux, se réjouissent désormais d’avoir droit à leur propre version. En effet, le système d’exploitation ouvert n’a encore jamais proposé de fonctionnalité similaire, jusqu’à ce que les développeurs de systemd, une application qui permet de gérer tous les composants essentiels de Linux, s’attèlent à la tâche.

En effet, la dernière mise à jour du gestionnaire intègre donc ces fameux écrans bleus de la mort, qui se déclencheront dès lors que l’OS rencontre une erreur fatale. Forcément, l’application ne pouvait pas se contenter de répliquer la formule et a donc apporté quelques améliorations significatives. À commencer par des messages d’erreur véritablement utiles pour l’utilisateur.

Linux se dote de meilleurs écrans bleus de la mort que Windows

C’est bien là le principal reproche que l’on peut faire aux écrans bleus de la mort de Windows. Ces derniers affichent des messages et codes d’erreur cryptiques, que le commun des mortels est bien incapable de déchiffrer. Depuis 2017, Windows ajoute bien un QR code qu’il est possible de scanner pour avoir plus d’informations, mais ce dernier redirige vers une page générale qui n’explique pas vraiment le problème spécifique rencontré par l’utilisateur.

C’est donc ces points que le BSOD de Linux s’attache à améliorer. Les développeurs de systemd promettent ainsi des messages d’erreur « qui ont du sens » en apportant plus de contexte sur le problème rencontré. Le QR code, quant à lui, sera normalement spécifique au bug, bien que cela reste encore à démontrer. En effet, la mise à jour devrait être disponible pour le grand public d’ici quelques jours.

Source : Phoronix