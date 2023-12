Le nouveau record du monde du débit en téléchargement est tout simplement hallucinant

Le record de vitesse de téléchargement sur Internet a été pulvérisé. Grâce à une nouvelle fibre optique intégrant plus d’une centaine de transmissions, cette connexion Internet est capable de supporter plus de 20 fois le trafic Internet mondial actuel. Voilà qui permettrait d’améliorer considérablement les débits domestiques de tous les Internautes.

Quelle est votre connexion Internet à la maison ? Au pire, vous avez une connexion ADSL ou 4G. Le débit est très correct pour surfer (voire regarder des vidéos en streaming en HD). Mais ces deux technologies n’offrent pas toujours une bonne stabilité. Au mieux, vous avez une connexion en fibre optique. Les débits en téléchargement montent alors jusqu’à 2 Gb/s chez Bouygues Telecom, jusqu’à 5 Gb/s chez Orange et jusqu’à 8 Gb/s chez SFR et Free. Pour plus de détail, retrouvez notre comparatif des meilleures box fibre optique. A l’international, cela peut monter encore un peu plus haut.

Bien sûr, ce sont des débits théoriques. En réalité, les abonnés disposent plus souvent d’une fibre optique offrant quelques centaines de Mb/s pour limiter l’impact sur le réseau et laisser de la place à tout le monde. Pour que tout un chacun puisse accéder aux contenus du Web en une fraction de seconde, il faudrait améliorer les infrastructures. Cela passe en partie par des fibres optiques de nouvelle génération, pouvant supporter plus d’une centaine de flux parallèles.

Une fibre optique pulvérise le record du monde de débit de téléchargement

L’institut japonais NICT (National Institute of Information and Communications Technology) travaille justement sur ces fibres de nouvelles générations. En octobre dernier, ses chercheurs ont réussi à atteindre un débit de 22,9 pétabits par seconde. Sachant que 1 pétabit équivaut à 1000 térabits ou 1 million de gigabits. C’est évidemment un nouveau record mondial, sachant que le dernier record était également détenu par les chercheurs du même institut. Ils avaient atteint en mars 2020 les 10,66 pétabits par seconde. A titre de comparaison, le trafic Internet mondial est légèrement supérieur à 1 pétabit par seconde.

Leur secret ? La nature même du câble. Les fibres optiques utilisées habituellement comptent 4 brins pour quatre transmissions simultanées. Les meilleurs fibres de ce type supportent un débit de 1,02 pétabits par seconde sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les chercheurs du NICT utilisent des fibres avec 38 brins. Chaque brins supporte trois modes de transmission, multipliant ainsi le nombre de canaux de diffusion. Résultat : ces câbles sont capables de gérer 114 connexions simultanément. D’où le débit supporté. Et les chercheurs affirment même que le système est optimisable pour gagner quelques pétabits par seconde supplémentaires.

Tout n’est pas parfait dans ce nouveau câble. D’abord la distance de transmission est beaucoup plus faible, passant d’une cinquantaine de kilomètres à 13 kilomètres. Ensuite les couts de fabrication seront évidemment plus élevés. Mais cette technologie permettrait d’augmenter considérablement le débit disponible pour chaque Internaute. D’autant plus que le nombre de produits connectés par habitant croit chaque année (smartphone, montre, tablette, PC, voiture, domotique, etc.). Nous aurons donc de plus en plus besoin d’une meilleure bande passante pour éviter tout ralentissement. Sans oublier les modèles d'IA générative qui consomment beaucoup de données. La recherche sur les fibres optiques aideront à répondre à cette demande.

Source : NICT