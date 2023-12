Le calvaire du chantier des bornes de recharge, des pirates écopent d’une amende pour une raison improbable, c’est le récap

L'installation des bornes de recharge vire au cauchemar en Europe, des pirates écopent d'une amende pour une raison totalement improbable, la fibre optique explose un nouveau record du monde de vitesse de téléchargement, c'est le récap des actualités du lundi 4 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech ce lundi 4 décembre 2023 dans les colonnes du Phonandroid ? Nous avons tout d'abord publié le Top 10 des smartphones reconditionnés les plus vendus en 2023. L'occasion de constater la suprématie toujours vivace d'Apple et Samsung. L'iPhone 11 et l'iPhone XR occupent le haut du classement.

Dans un tout autre domaine, Microsoft a suspendu la mise à jour de Windows 11 2023 à cause d'un bug bien frustrant. En effet, ce correctif a apporté un bug qui gênait le bon fonctionnement de l'IA Copilot. D'après le constructeur américain, les appareils Windows sous plusieurs écrans pouvaient rencontrer des problèmes avec des icônes de bureau déplacées aléatoirement entre les différents moniteurs.

Ensuite, nous avons également rapporté dans nos colonnes cette histoire étonnante sur le groupe KISS. En effet, pour rester immortel, l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire va se faire remplacer par des avatars numériques lors de ses prochains concerts.

Le calvaire du chantier des bornes de recharge

Comme l'ont révélé nos confrères de Reuters, l'installation des bornes de recharge rapide en Europe est devenu un cauchemar pour les opérateurs. La faute aux pénuries d'énergie qui frappent certains pays, mais aussi aux administrations qui multiplient les démarches complexes. Résultat, les délais explosent.

Pour en savoir plus : Voitures électriques – l’installation des bornes vire au cauchemar en Europe et on sait qui est le coupable

Des pirates écopent d'une amende pour une raison étonnante

En Suède, des pirates qui proposaient des services IPTV illégaux ont été épinglés par les autorités pour ne pas avoir facturé la TVA à leurs clients. Au total, le pays réclame plusieurs millions d'euros d'arriérés.

Pour en savoir plus : IPTV – des pirates “oublient” de facturer la TVA à leurs clients, l’État réclame 3,2 millions d’euros

La fibre optique explose un nouveau record de vitesse

Des scientifiques viennent d'enregistrer un nouveau record de vitesse de téléchargement avec la fibre optique. Pour atteindre les 22,9 pétabits par seconde, les membres de l'institut japonaise NICT ont développé une nouvelle fibre optique.

Pour en savoir plus : Fibre optique – le nouveau record du monde de vitesse de téléchargement est tout simplement hallucinant