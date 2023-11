Le lancement du Galaxy S24 Ultra approche, Android Auto 10.8 est désormais disponible, c’est le récap’ de la semaine

Plus que quelques semaines avant l’arrivée du S24 Ultra sur le marché, une nouvelle mise à jour pour Android Auto, des nouvelles de l’AI Pin, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez Android Auto, il est temps de mettre à jour votre application pour profiter des changements apportés par la version 10.8. Alors que l’on compte encore environ 9 millions d’abonnés à la fausse fibre de SFR, le Brésil semble progressivement se débarrasser du streaming illégal et la startup Humane peaufine son AI Pin. Pour finir, on fait le point sur les changements auxquels s’attendre avec le lancement du Galaxy S24 Ultra.

Découvrez une nouvelle image du Galaxy S24 Ultra

Le lancement du S24 Ultra approche et une nouvelle image révèle quelques changements, notamment au niveau du design de l’appareil. Le leaker Ice Universe a partagé sur son compte Twitter (X) un rendu du futur Galaxy où l’on découvre que les dimensions ne sont pas les mêmes que celles du S23 Ultra et que les bordures de la dalle ont également été modifiées.

Téléchargez dès maintenant Android Auto 10.8

La dernière mise à jour d’Android Auto est désormais disponible pour la totalité des utilisateurs. Il s’agit de la version 10.8, et elle s’accompagnera de nouvelles fonctionnalités très attendues par les conducteurs qui devraient être disponibles prochainement. Parmi ces améliorations, on peut s’attendre à de nouveaux fonds d’écran personnalisés et à un bouton de déconnexion pour permettre aux utilisateurs de passer d’un appareil à l’autre plus facilement dans leur véhicule.

80% des boîtiers de streaming illégal désactivés au Brésil

L’Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) semble avoir permis au Brésil de se débarrasser d’une grande partie des boîtiers de streaming illégal. En effet, l’agence des télécommunications a révélé avoir bloqué 80% des opérateurs d’IPTV pirates, grâce à un laboratoire antipiratage. Reste à savoir si ces services illégaux éliminés seront ou non remplacés par une autre offre.

9 millions de foyers toujours connectés à la fausse fibre de SFR

Les résultats financiers d’Altice France, publiés en septembre dernier, ont révélé que le nombre d’abonnés aux offres THD de SFR s’élève toujours à 9 millions, autant de gens qui sont donc obligés de passer par le réseau coaxial. Parmi ces millions de foyers, 2 millions sont raccordés en FTTLa, considéré comme la fausse fibre.

L’AI Pin est désormais disponible pour 699 $

La startup Humane, créée par Imran Chaudhri, lance son AI Pin, un badge-assistant IA censé remplacer nos smartphones à l'avenir. Le site de The Verge a révélé que l’appareil sera disponible aux États-Unis à 699 $ et sera vendu avec un abonnement chez un opérateur américain. L’AI Pin pourra être contrôlé par la voix de son utilisateur et les réponses seront projetées dans la paume de sa main.

Nos tests de la semaine

Razer Blade 16 : un champion beaucoup trop cher

Le Razer Blade 16 est probablement le meilleur ordinateur 16 pouces actuellement disponible sur le marché, mais tout le monde n’aura pas la chance de pouvoir se l’offrir, vu son prix très très élevé. Lors de notre test, nous avons été conquis par son joli design, son bel écran mini-Led, sa connectique complète et son processeur ultra puissant. Sa chauffe est bien gérée et son clavier est agréable. Il n’est pas exempt de défauts. On peut citer ses ventilateurs bruyants en jeu et son trackpad pas très bien placé.

Asus TUF A15 2023 : puissance et bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez un PC au bon rapport poids/puissance, le TUF A15 2023 pourrait retenir votre attention. Asus propose un PC élégant aux composants solides et au look sobre pour un ordinateur de gamer. La ventilation est efficace et nous avons été impressionnés par la bureautique. On regrette que le son soit médiocre, surtout en jeu, et on aurait aimé que la luminosité de l’écran soit meilleure.

