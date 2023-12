Le design du Galaxy S24 se précise, l’UE veut rendre les plateformes de streaming universelles, c’est le récap’

De nouvelles images du Galaxy S24 révèlent les nouveautés de son design, l’Europe réfléchit à interdire le géoblocage des plateformes de streaming, le périphérique parisien ne sera pas limité à 50 km/h… bienvenue dans le récap' de la veille !

L’actualité a ravi tout le monde hier : ceux qui attendent le Galaxy S24, avec des nouvelles de son design, les adeptes du streaming, avec l’UE qui envisage de mettre fin au géoblocage, et les automobilistes parisiens, qui n’auront pas à rouler à 50 km/h sur le périphérique.

Le Galaxy S24 va apporter quelques nouveautés côté design

De nouvelles images du Galaxy S24 Ultra ont fait surface sur le web et apporte leur lot d’interrogations. À commencer par un étrange deuxième trou sur sa tranche supérieure, là où son prédécesseur n’en compte qu’un seul, à savoir son micro. Sur la tranche inférieure, le haut-parleur grillagé laisse sa place à une simple fente. La surface du stylet tactile S Pen semble plus plate, tandis que les boutons sur le côté semblent plus larges.

Et si Netflix laissait tomber le géoblocage ?

C’est visiblement la question que s’est posée l’Union européenne. Dans un récent rapport, celle-ci estime que la fin des contenus exclusifs à certaines régions du globe serait largement bénéfique pour les consommateurs. Une affirmation réfutée par l’organisation Creativity Works ! qui, au contraire, affirme que le géoblocage permet à des milliers de films et séries de trouver leur public en Europe. De plus, la fin des géo-restrictions pourrait engendrer une nouvelle hausse des prix des services de streaming.

Paris ne pourra limiter son périphérique à 50 km/h

Sur le plateau de France Info, le ministre des Transports Clément Beaune s’est opposé à la proposition de la municipalité de Paris de limiter son périphérique à 50 hm/h. Ce dernier estime qu’il s’agirait d’une réglementation superflue, puisque venant s’ajouter à l’ouverture d’une voie réservée au covoiturage. Il craint que les automobilistes « deviennent fous »… et refusent de voter pour lui aux municipales de 2027.

