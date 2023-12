Galaxy S24 : de nouvelles images dévoilent le design des smartphones, on s’attendait à mieux

Les Galaxy S24 de Samsung se révèlent encore un peu plus dans une série d'images mettant en avant les 4 coloris attendus. Elles donnent un très bon aperçu de ce à quoi vont ressembler les prochains appareils du constructeur coréen.



Plus on se rapproche de la sortie officielle d'un smartphone comme le Galaxy S24, plus on en apprend sur son design et sa fiche technique. Maintenant que cette dernière est connue dans son entièreté ou presque, les nombreux leakers qui arpentent le Web préfèrent nous donner à voir les appareils dans leur ensemble. Pour ça, entre les rendus 3D supposés et les photos en situation réelle pour le S24 Ultra, il y a les images produits, que l'on peut trouver sur la boutique en ligne du constructeur par exemple.

Celles sur lesquelles ont mis la main nos confères de Windows Report sont sûrement de cette catégorie. Pas de jaloux en tout cas, tous les modèles sont représentés, Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Inutile de tourner autour du pot, il n'y a pas de surprise ici. Plus des confirmations de ce que l'on savait déjà. La version la plus haut de gamme, le S24 Ultra, aura bien droit à un châssis en titane, comme en atteste les couleurs proposées, chacune affublée du préfixe “Titane” : noir, gris, violet et jaune. On suppose qu'il en sera de même pour les coloris exclusifs.

Les Galaxy S24 se révèlent en avance dans une série d'images colorées

Du côté des S24 et S24+, les robes seront les mêmes, à ceci prêt qu'elles seront nommées autrement :

Noir Onyx

Gris Marbre

Violet Cobalt

Jaune Ambre

Il s'agit sûrement pour Samsung de marquer la différence chez les deux modèles qui ont décidément des allures d'iPhone 15. Contrairement à leur aîné, ils auront un corps en aluminium très probablement.

On s'attend à ce que les Galaxy S24 soient présentés officiellement le 18 janvier prochain, pour une mise vente globale le 30 janvier. À mesure que l'on s'approchera de la première date, il y a fort à parier que de plus en plus de photos, voire de vidéos, apparaissent à la vue de tous.