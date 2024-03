Les véhicules électriques seront bientôt moins chers que les thermiques, mais attention en cas d’accident

D'après une étude récente, une ère nouvelle s'annonce dans l'univers de l'automobile : les véhicules électriques de nouvelle génération seront plus économiques à produire que leurs homologues à moteur thermique dès 2027. Cette transformation, portée par des avancées significatives en matière de fabrication, pourrait néanmoins se heurter à la hausse des coûts de réparation.

Dans un contexte où l'innovation et la compétitivité redéfinissent les contours de l'industrie automobile, l'accessibilité des véhicules électriques devient un enjeu majeur. Les géants intensifient la course vers la démocratisation de la mobilité électrique, avec des modèles comme la Volkswagen ID.2 et la future gamme “Redwood” de Tesla. Ces projets visent à offrir des voitures électriques à des prix très attractifs, répondant ainsi au désir grandissant des utilisateurs pour des alternatives écologiques et économiques avec un prix ciblé sous le seuil psychologique des 25 000 euros.

En parallèle, le secteur connaît une révolution avec l'annonce de CATL, le géant des batteries, qui prévoit de réduire de moitié le prix de ses batteries LFP d'ici mi-2024. Cette percée pourrait diminuer considérablement le coût de fabrication des voitures électriques, rendant des modèles comme la nouvelle Renault R5 électrique, encore plus accessibles.

Les véhicules électriques seront moins chers d'ici 2027, mais attention en cas d’accident

L'innovation dans la conception et la fabrication des véhicules électriques de nouvelle génération s'annonce comme le principal moteur de cette réduction de coûts. Des méthodes, telles que l'architecture centralisée, qui se réfère à une conception simplifiée où les fonctions et les contrôles sont regroupés, réduit la complexité et le nombre de composants nécessaires. Parallèlement, les gigacastings, de grandes pièces moulées en une seule fois, minimisent le nombre de pièces individuelles et les étapes d'assemblage, contribuant ainsi à une réduction substantielle des coûts de fabrication. Ces avancées, bien que nécessaires à l'adoption par les constructeurs automobiles pour rester compétitifs, introduisent une nouvelle dynamique dans la conception des VE.

Cette transition vers une fabrication plus économique des véhicules électriques présente des défis, particulièrement dans le domaine des réparations. Gartner, une entreprise reconnue pour ses analyses et ses prédictions dans divers secteurs technologiques, anticipe une hausse de 30% des coûts liés aux réparations importantes des carrosseries et batteries des véhicules électriques d'ici 2027. Cette augmentation pourrait transformer de nombreux véhicules accidentés en pertes totales, leurs réparations excédant leur valeur résiduelle. En outre, ce surcoût risque d'impacter les primes d'assurance, voire de conduire à l'exclusion de certains modèles par les assureurs. Ces raisons pourraient poser le risque d'une réaction négative des utilisateurs face à l'écart entre les économies réalisées à l'achat et les dépenses ultérieures en entretien et réparations.

