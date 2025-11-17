Samsung Galaxy Book5 Pro : avec 700 € de réduction, le PC Portable passe à prix sacrifié !

Cette année, le Black Friday a pris de l’avance et de nombreuses offres sont d’ores et déjà disponibles. Vous cherchez un nouveau PC portable ? Le Samsung Galaxy Book5 Pro est actuellement affiché à prix cassé sur la Fnac, à 1 699,99 € au lieu de 999,99 € . C’est une affaire pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy Book 5 Pro s’est rapidement positionné comme étant l’un des meilleurs ultrabooks du marché. Mais ce modèle n’est pas seulement puissant. Outre sa fiche technique haut de gamme, c’est un PC portable premium qui est également fin et léger, ce qui le rend facile à transporter.

Normalement en vente à 1699,99 € dans sa version de 16 Go de RAM et avec un espace de stockage de 512 Go, vous pouvez actuellement vous l’offrir à seulement 999,99 € . Mais attention, à ce prix-là, le stock risque de fondre rapidement. N’attendez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Book5 Pro ?

Le Galaxy Book 5 Pro est un ultrabook à la fois performant et compact. Sous le capot, il embarque un puissant processeur Intel Core Ultra 5. Avec son GPU Intel Arc 130V, ses 16 Go de RAM et son espace de stockage de 512 Go, c’est un modèle pensé pour les créatifs puisqu’il peut réaliser les tâches les plus gourmandes. Il peut ainsi être utilisé pour du graphisme, du montage de vidéos, ou même pour du gaming.

Pour la dalle, ce modèle dispose d’un bel écran tactile AMOLED 2X qui profite d’une résolution WQXGA+ (2880 x 1800 pixels). Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pourrez profiter d’images contrastées, fluides et lumineuses.

L’autre atout du Samsung Galaxy Book 5 Pro est sa finesse et son poids puisqu’il ne pèse que 1,23 kg et dispose d’un châssis de 11,6 mm d’épaisseur. Enfin, l’association de Copilot+ et Galaxy AI renforce l’efficacité d’utilisation grâce à un ensemble d’outils dédiés. Et pour couronner le tout, ce PC portable assure jusqu’à 21 heures d’autonomie avec une seule charge.