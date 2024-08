Le Chromecast, c’est terminé ! Google arrête la production après 11 ans d’existence

Google ne fabriquera plus de Chromecast. La fin de la production des clé HDMI est actée et une fois que les derniers modèles auront été vendus, il n'y en aura plus d'autres.



Tous les téléviseurs sont connectés aujourd'hui. Mais si les “smart TV” sont la norme, peut-être que le vôtre est plus ancien, fonctionne parfaitement et que vous n'avez pas envie d'en changer. Ou bien peut-être qu'il possède une interface propriétaire moins pratique que Google TV. Dans les deux cas, une solution existe : le Chromecast. À l'origine, la clé branchée en HDMI derrière votre poste a pour seul but de faciliter la liaison entre ce dernier et votre smartphone. L'idée est d'envoyer les contenus du mobile, par exemple les vidéos YouTube, sur un plus grand écran.

Le Chromecast évolue avec son temps et gagne plusieurs fonctionnalités comme la reconnaissance vocale ou le support de la 4K. Pour résumer l'appareil, le mieux est de se fier à ce qu'en dit Google : “un moyen simple et abordable de diffuser votre contenu en ligne préféré directement sur votre écran de télévision. C'était aussi simple que de brancher l'appareil et de lancer la lecture“. L'utilisation du passé n'est pas anodine puisque la firme ne fabriquera plus de Chromecast.

Google annonce la fin des Chromecast, la production des clés HDMI s'arrête

Il y a deux raisons principales à cet arrêt. La première est que, comme nous l'avons dit en introduction, les TV vendues aujourd’hui sont connectées et beaucoup intègrent directement Google TV. L'utilité du dongle HDMI est donc largement discutable en 2024. La deuxième raison est plus pragmatique : Google vient de sortir son TV Streamer. Le boitier reprend les fonctionnalités de streaming de son prédécesseur tout en ajoutant la possibilité d'en faire un serveur multimédia.

Vendu 119 €, contre 69,99 € pour le dernier Chromecast 4K avec Google TV, l'appareil pourrait souffrir de la présence de son frère aîné sur les étals. Google a sûrement préféré prendre les devants en laissant moins de choix aux acheteurs. L'entreprise précise tout de même que les modèles les plus récents, sans les nommer, continueront de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'à une date indéfinie. Le Chromecast aura connu 6 modèles différents entre 2013 et 2022 (7 si l'on compte le Chromecast Audio dont la production a cessé en 2019).