Le casse-tête des possesseurs d’un Galaxy S26 Ultra pour bénéficier de la recharge sans fil rapide

Il semble que la nouvelle recharge sans fil rapide à 25 W du Galaxy S26 Ultra soit presque impossible à obtenir à cause de problèmes de compatibilité des accessoires.

Notre test du Galaxy S26 Ultra est en ligne, et on y a apprécié l'autonomie en hausse et les meilleures performances de la recharge filaire (qui est passée d'un maximum de 45 W à 65 W) du nouveau smartphone premium de Samsung. Après des années de stagnation, la marque a aussi fait évoluer la puissance de charge sans fil de son appareil, qui était jusqu'ici limitée à 15 W, et qui est montée à 25 W sur le dernier modèle. Mais atteindre les 25 W avec la charge sans fil semble relever de l'exploit, d'après le témoignage de nombreux utilisateurs.

Tout d'abord, le Galaxy S26 Ultra n'est pas équipé d'aimants, contrairement aux iPhone depuis plusieurs générations déjà et aux Pixel 10 de Google. Ils ne sont donc pas compatibles nativement avec la recharge magnétique, indispensable pour obtenir cette puissance de 25 W. Il faut donc acheter une coque aimantée supportant le protocole Qi2. Problème, il semble que les coques officielles de Samsung intégrant des aimants ne permettent pas le support de la recharge sans fil 25 W. Bien des accessoires tiers sont aussi concernés.

Bonne chance pour réussir à charger sans fil votre Galaxy S26 Ultra à 25 W

Le fabricant de coques dbrand a déjà réagi à une publication sur Reddit pour tenter d'aider les utilisateurs à enfin profiter d'une charge sans fil à 25 W. Il explique que pour optimiser les chances d'y parvenir, trois éléments sont nécessaires :

Le nouveau chargeur sans fil magnétique de Samsung.

Un bloc d'alimentation d'au moins 45 W.

Une coque avec aimants compatibles Qi 2.2.

Selon dbrand, il est devenu bien plus difficile de rendre les accessoires compatibles avec le protocole de charge sans fil Qi 2.2 (25 W) qu'avec la norme Qi 2.0 (15 W). L'entreprise, pourtant spécialiste en la matière, a du mal à comprendre ce qu'il se passe avec le Qi 2.2 et le Galaxy S26 Ultra. Apparemment, ses modèles de coque Tank et Grip peuvent fournir une charge de 25 W avec le chargeur sans fil de Samsung, mais pas les autres. Le plus étonnant reste que les propres coques vendues par Samsung ne permettent pas non plus d'atteindre ces fameux 25 W. Un véritable casse-tête pour les propriétaires d'un Galaxy S26 Ultra.