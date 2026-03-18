Le casse-tête des possesseurs d’un Galaxy S26 Ultra pour bénéficier de la recharge sans fil rapide

Il semble que la nouvelle recharge sans fil rapide à 25 W du Galaxy S26 Ultra soit presque impossible à obtenir à cause de problèmes de compatibilité des accessoires.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Notre test du Galaxy S26 Ultra est en ligne, et on y a apprécié l'autonomie en hausse et les meilleures performances de la recharge filaire (qui est passée d'un maximum de 45 W à 65 W) du nouveau smartphone premium de Samsung. Après des années de stagnation, la marque a aussi fait évoluer la puissance de charge sans fil de son appareil, qui était jusqu'ici limitée à 15 W, et qui est montée à 25 W sur le dernier modèle. Mais atteindre les 25 W avec la charge sans fil semble relever de l'exploit, d'après le témoignage de nombreux utilisateurs.

Tout d'abord, le Galaxy S26 Ultra n'est pas équipé d'aimants, contrairement aux iPhone depuis plusieurs générations déjà et aux Pixel 10 de Google. Ils ne sont donc pas compatibles nativement avec la recharge magnétique, indispensable pour obtenir cette puissance de 25 W. Il faut donc acheter une coque aimantée supportant le protocole Qi2. Problème, il semble que les coques officielles de Samsung intégrant des aimants ne permettent pas le support de la recharge sans fil 25 W. Bien des accessoires tiers sont aussi concernés.

Bonne chance pour réussir à charger sans fil votre Galaxy S26 Ultra à 25 W

Le fabricant de coques dbrand a déjà réagi à une publication sur Reddit pour tenter d'aider les utilisateurs à enfin profiter d'une charge sans fil à 25 W. Il explique que pour optimiser les chances d'y parvenir, trois éléments sont nécessaires :

Selon dbrand, il est devenu bien plus difficile de rendre les accessoires compatibles avec le protocole de charge sans fil Qi 2.2 (25 W) qu'avec la norme Qi 2.0 (15 W). L'entreprise, pourtant spécialiste en la matière, a du mal à comprendre ce qu'il se passe avec le Qi 2.2 et le Galaxy S26 Ultra. Apparemment, ses modèles de coque Tank et Grip peuvent fournir une charge de 25 W avec le chargeur sans fil de Samsung, mais pas les autres. Le plus étonnant reste que les propres coques vendues par Samsung ne permettent pas non plus d'atteindre ces fameux 25 W. Un véritable casse-tête pour les propriétaires d'un Galaxy S26 Ultra.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Du changement pour Quick Resume sur Xbox avec la nouvelle mise à jour

Une mise à jour arrive sur les consoles Xbox. Elle inclut des nouveautés de personnalisation de l’interface, mais surtout un changement très attendu pour Quick Resume. Microsoft vient d’annoncer une…

Avec cette nouvelle i3, BMW s’attaque enfin au problème des longs trajets

BMW change totalement de cap avec sa nouvelle i3. Fini la petite citadine, place à une berline électrique ambitieuse pour rivaliser avec Tesla. Autonomie élevée, recharge rapide et nouvelles technologies…

Pourquoi les touches J et F du clavier ont quelque chose de spécial ?

Vous ne le savez probablement pas, mais nos claviers cachent des secrets plutôt insolites. Grâce à cet article, vous pourrez pavaner à la machine à la café en dévoilant vos…

Voici pourquoi le mois de mars va vous offrir des conditions parfaites pour observer les étoiles

Le ciel nocturne va offrir un spectacle rare en mars. La nouvelle Lune va plonger les nuits dans l’obscurité totale. Plusieurs planètes et phénomènes seront alors visibles. Observer les étoiles…

Les trous noirs supermassifs, des amateurs de FPS ? Surpris en train de tirer des « balles cosmiques », voici ce que l’un d’eux révèle

Les trous noirs supermassifs sont des objets qui paraissent insaisissables tant ils sont auréolés de mystère. Pourtant, l’un d’eux a été observé à une étape cruciale et cette découverte pourrait…

Surfshark VPN protège toute la famille : un seul abonnement pour un nombre illimité d’appareils

Surfshark est l’un des meilleurs VPN pour protéger l’ensemble des appareils de la famille, et ce, à moindre coût. L’application propose de nombreux outils de protection, y compris un antivirus,…

Galaxy S26 Ultra : Samsung offre-t-il vraiment 200€ aux utilisateurs pour qu’ils gardent leur smartphone ?

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur affirme que Samsung lui a proposé de lui verser 250 dollars (un peu plus de 200 euros) pour le convaincre de ne pas retourner…

X (Twitter) est en panne, le réseau social devient inaccessible

X (Twitter) rencontre une panne mondiale d’envergure ce mercredi 18 mars 2026. Le site web n’affiche plus rien, l’application mobile semble encore fonctionner en partie. Le réseau social X (Twitter)…

Voici pourquoi la Terre pourrait dévoiler les secrets d’une étrange lune de Saturne

Titan, la plus grande lune de Saturne, fascine les scientifiques depuis des années. Malgré un environnement extrême, elle présente des similitudes étonnantes avec la Terre. Notre planète pourrait aider à…

Google Photos : la nouvelle interface vous déplaît ? Ça tombe bien, Google fait marche arrière, mais pas seulement

Google a écouté les doléances des utilisateurs de son application Photos. L’interface de l’éditeur revisitée l’an dernier faisant l’objet de nombreuses critiques, le géant de la tech la remanie en…