Microsoft met WordPad au placard avec la dernière mise à jour Windows 11

Dans la dernière version bêta de Windows 11 accessibles aux membres Insider, Microsoft a officialisé la mort de WordPad, le célèbre logiciel de traitement de texte lancé il y a 28 ans sur Windows 95. Pour le constructeur, WordPad est obsolète et n'a plus d'utilité aujourd'hui.

Nous avons évoqué cette triste nouvelle pour la première fois dans nos colonnes en septembre 2023. Et oui, Microsoft est déterminé à mettre un terme à la carrière de WordPad, célèbre logiciel de traitement texte présent sur l'OS du constructeur depuis près de 28 ans maintenant. WordPad a en effet commencé sa carrière sur Windows 95, ça ne nous rajeunit pas.

Pour la firme de Redmond, il est donc temps que WordPad tire sa révérence, alors que le logiciel n'a pas connu de mises à jour majeures depuis plusieurs années. Il nous manquait toutefois un détail important : à quelle date Microsoft compte mettre WordPad au placard ? Nous en savons plus sur ce point.

Microsoft supprime WordPad dans la dernière bêta de Windows 11

En effet, l'entreprise américaine vient tout juste de déployer une nouvelle version de Windows 11 sur le canal Canary. Les membres Insider ont pu constater que WordPad n'était plus accessible sur la dernière bêta de l'OS. Microsoft a d'ailleurs confirmé la chose dans une déclaration : “A partir de cette version, les applications WordPad et Contacts ne seront plus installées nativement après une nouvelle installation du système d'exploitation. Dans un prochain déploiement, WordPad sera supprimé lors d'une mise à jour. WordPad ne pourra pas être réinstallé. WordPad est une fonctionnalité Windows obsolète”.

Dans le reste de sa prise de parole, le constructeur invite les utilisateurs à se tourner vers les deux autres solutions existantes pour le traitement de texte, à savoir Word évidemment et le Bloc-note. “Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf, et le Bloc-note Windows pour les documents en texte brut comme txt.”, conseille-t-il.

Ajoutons que la version 26020 de Windows 11 Insider Preview supprimera également et définitivement Cortana. Une mise au banc qui n'est pas vraiment étonnante, à l'heure où Microsoft pousse son IA Copilot sur ses produits comme le navigateur Bing. Dernièrement, nous avons même appris que les prochains PC sous Windows 11 seront tous équipés d'une touche dédiée à Copilot sur leur clavier.