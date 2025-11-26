Windows 11 : l’IA en streaming débarque dans le Bloc-notes, les puristes de l’éditeur de texte culte de Microsoft risquent de grincer des dents

Cette année, Microsoft a fait entrer son célèbre Bloc-notes dans l’ère de l’IA et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : la firme de Redmond teste actuellement de nouvelles fonctionnalités – dont certaines dopées à l’IA, évidemment – et ça risque de ne pas plaire aux puristes du petit éditeur de texte.

C’est un logiciel désormais culte de Windows : le Bloc-notes. S’il s’agissait au départ d’un petit éditeur de texte basique, dédié à l’ouverture et l’enregistrement de vos fichiers, Microsoft lui a également fait prendre le virage de l’intelligence artificielle cette année, en y intégrant Copilot, son assistant IA maison.

En intégrant des fonctions comme le résumé automatique ou Rewrite, la firme de Redmond entend bien révolutionner la manière dont nous nous servons de son logiciel de prises de notes culte… À tel point qu’elle en teste encore de nouvelles en ce moment. Mais en apportant sans cesse des fonctionnalités IA au Bloc-notes, Microsoft n’est-il pas en train de trahir la véritable nature de son éditeur de texte ?

Lire aussi – Windows 11 a apporté l’IA à ce logiciel culte de prise de notes, voici comment l’utiliser

Microsoft annonce deux nouveautés dans le Bloc-notes de Windows 11

Microsoft a récemment annoncé sur son blog officiel le déploiement de deux nouveautés pour le Bloc-notes à destination des Insiders dans les canaux Canary et Dev sur Windows 11 : la prise en charge de la création rapide et facile des tableaux, ainsi que des résultats dits en streaming pour les fonctionnalités de texte IA – notamment Rewrite.

Concernant l’insertion de tableaux, cette option est disponible dans la barre d’outils de mise en forme. Pour les modifier, rien de plus simple : un clic droit permet de faire apparaître un menu contextuel avec plusieurs options d’édition rapide (ajout ou suppression de lignes ou de colonnes par exemple). Autrement, le menu tableau de la barre d’outils le permet aussi.

Quant aux résultats « en streaming » pour les fonctionnalités de texte IA, ils vous permettent de gagner (encore) du temps : vous n’avez plus besoin d’attendre la réponse complète de l’IA puisqu’une fenêtre d’aperçu apparaît et vous permet de commencer à modifier la proposition de l’IA pendant qu’elle remanie votre texte. Cette option n’est compatible qu’avec un PC Copilot+ (doté d’un NPU).

Alors oui, au-delà des contraintes techniques, ces nouveautés peuvent s’avérer très utiles pour ceux qui y recourent, mais le Bloc-notes est-il le logiciel idéal pour recevoir ces fonctionnalités ? Comme le soulignent nos confrères de TechRadar, il sert généralement d’alternative légère et minimaliste à Word – a fortiori depuis la disparition de WordPad l’an dernier, qui faisait office d’intermédiaire entre ces deux applications. Mais avec ces nouveautés, le Bloc-notes tend maintenant à se rapprocher de ce qu’était WordPad.