Enfin une option pour trier ses notes plus efficacement sur Google Keep

Google Keep gagne en praticité avec l'intégration d'une fonction de tri des notes par date de création ou de modification.

Étant donné qu'il s'agit de l'application de prise de notes par défaut d'Android, Google Keep est très populaire auprès des utilisateurs. De nombreux constructeurs proposent une alternative maison, mais il est souvent plus pratique d'opter pour le service de Google afin de bénéficier de la synchronisation des notes et de pouvoir y accéder depuis n'importe où. Mais l'app a encore quelques défauts, dont l'un d'entre eux vient d'être résolu avec la dernière mise à jour.

Google Keep permet enfin de trier ses notes par date de création ou de modification. Cela peut sembler fou, mais cette fonction des plus basiques n'était pas disponible jusqu'ici. Il fallait chercher à la main dans toutes ses notes ou espérer trouver la bonne en tapant un mot-clé dans la barre de recherches pour retrouver une note. Désormais, on peut afficher ses notes par date chronologique ou antéchronologique selon sa période de création ou la dernière fois qu'elle a été modifiée.

Google Keep ajoute une option de tri des notes

Pour profiter de cette nouvelle option de tri, il suffit d'appuyer sur l'icône en forme de flèche située à droite, au sein de la barre de recherche. Vous la trouverez à côté de l'icône permettant de changer l'affichage des notes pour passer à un format vertical ou horizontal. Un menu apparaît alors en bas de l'écran. Vous pouvez choisir de trier par date de création, date de modification, ou de continuer avec l'affichage personnalisé des notes par défaut.

Avant la mise à jour, Google Keep ne modifiait pas l'ordre des notes affichées à l'écran. Celles créés le plus récemment apparaissaient toujours en priorité, même si on modifiait des notes plus anciennes, qui ne remontaient pas. Cette option de tri donne plus de possibilités aux utilisateurs pour retrouver rapidement une note.

L'application reçoit quelques nouveautés bienvenues dernièrement. Google Keep a par exemple ajouté un raccourci pour créer une note vocale, et son design a été modifié pour correspondre aux normes de Material 3 Expressive.