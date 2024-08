Samsung pourrait ressusciter la série Galaxy Note avec ce smartphone dès 2025

Samsung pourrait se préparer à ressusciter son iconique série Galaxy Note en 2025. Cette nouvelle intervient cinq ans après la commercialisation du dernier appareil Note.

Selon une fuite récente provenant d'un leaker, Yogesh Brar, Samsung pourrait être en train de planifier un changement important dans sa gamme de smartphones phares. En effet, le géant de la technologie sud-coréen envisagerait d'abandonner le nom « Ultra » de sa série Galaxy S haut de gamme et de revenir à l'emblématique nom « Note ».

La série Galaxy Note, connue pour ses grands écrans et son stylet intégré, a été abandonnée après le Note 20 et le Note 20 Ultra en 2020. Samsung a ensuite intégré la prise en charge du stylet S Pen dans sa série Galaxy S, le S22 Ultra reprenant pleinement l'héritage du Note en incluant un stylet intégré.

Pourquoi Samsung voudrait-il faire revenir ses Galaxy Note ?

Ce changement de marque potentiel pourrait être le moyen pour Samsung de se différencier de concurrents tels que Xiaomi et Vivo, qui ont également adopté le label « Ultra » pour leurs offres haut de gamme. Il convient de noter que si le nom change, la fonctionnalité principale de l'appareil, à savoir un grand écran équipé d'un stylet, est susceptible de rester inchangée.

Mais les rumeurs de changement ne s'arrêtent pas là. Brar suggère également que Samsung pourrait renommer ses modèles « Plus » en « Pro », les mettant en concurrence directe avec l'iPhone 15 Pro et la nouvelle gamme Google Pixel 9 Pro. Cependant, Brar lui-même semble incertain des informations contenues dans son tweet, et il faut donc prendre ces informations avec des pincettes.

Si les rumeurs s'avèrent vraies, la prochaine itération du smartphone haut de gamme de Samsung pourrait connaître d'importants changements de design. Le leaker Ice Universe évoque un appareil aux coins arrondis, qui s'éloignerait des bords tranchants de l'actuel S24 Ultra. Ce changement pourrait améliorer le confort lors d'une utilisation prolongée.

L'éventuel renouveau du Note pourrait également être doté d'un cadre plus fin et asymétrique et d'un rapport écran/corps plus large. Ces modifications pourraient donner une impression de plus grande compacité sans sacrifier l'espace disponible sur l'écran, que les utilisateurs des smartphones Ultra apprécient tant.

Sous le capot, l'appareil devrait être équipé d'une puce plus rapide, d'appareils photo améliorés et potentiellement d'une plus grande quantité de mémoire vive. Dans l'attente d'une confirmation officielle de la part de Samsung, il faudra encore s’armer de patience avant d’en savoir davantage au sujet des prochains Galaxy S25.