L’Apple Vision Pro se fissure sans aucune raison chez plusieurs personnes

Des propriétaires du casque de réalité mixte Apple Vision Pro affirment que sa face avant s'est fissurée toute seule. L'appareil n'est pourtant pas tombé et n'a pas été stocké dans des conditions inappropriées.

Il y a quelques temps, Apple disait que son casque de réalité mixte Vision Pro était un prototype loin de sa forme finale. Un aveu étonnant pour un produit à 3 500 $, mais plus le temps passe, plus on comprend pourquoi l'entreprise voit son appareil ainsi. Entre les problèmes de confort et les difficultés à trouver des applications, pour ne citer que ça, de nombreux utilisateurs ont fait le choix de renvoyer le casque dans la période autorisée de 14 jours après l'achat.

Celles et ceux qui ont choisi de le garder ne sont malheureusement pas au bout de leur peine. Plusieurs témoignages affluent en ce moment sur le réseau social communautaire Reddit et font état d'une fissure inexplicable sur la face avant de l'Apple Vision Pro. L'utilisateur dornbin raconte : “hier soir, j'ai nettoyé l'avant du casque, je l'ai rangé avec la protection, et quand je me suis réveillé ce matin, je vois cette fissure. Pas de chute, pas de secousse dans la sacoche de transport“. En effet, la ligne droite est bien visible sur la photo prise par l'internaute et servant d'illustration à cet article.

La face avant de plusieurs Apple Vision Pro se fissure toute seule

Le cas de dornbin n'est pas isolé. Le récit de ContributionFar8997 est similaire, si ce n'est que la fissure est apparue chez lui après avoir laissé le casque en charge. Cette précision semble cependant sans rapport avec le défaut constaté. En comparant les clichés, on note que la position de la fissure est la même à chaque fois : au milieu de la face avant du Vision Pro. Ce point commun fait pencher la balance vers un défaut de fabrication et non une mauvaise manipulation de la part des utilisateurs.

Lire aussi – Apple Vision Pro : cette simple astuce augmente l’immersion, avec un bémol

Des test montraient que le casque était plutôt résistant pourtant. Les personnes touchées par le phénomène se sont rendues en magasin Apple et la réponse ne fait pas plaisir à entendre. Il faut payer 300 $ pour une réparation sous couvert de l'assurance AppleCare, elle même payante, ou bien 800 $ si l'on n'y a pas souscrit. Il est probable qu'Apple finisse par remplacer gratuitement les Vision Pro s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un défaut.