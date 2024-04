L’Apple Vision Pro cause des yeux au beurre noir et de fortes douleurs chez certains utilisateurs, prudence

L’Apple Vision pro-est-il trop lourd pour son propre bien — et celui des utilisateurs ? C’est ce que semblent indiquer certains d’entre eux, qui rapportent de légers soucis de santé après avoir porté le casque pendant trop longtemps. Ce dernier aurait causé des douleurs à la nuque, voire des yeux au beurre noir dans certains cas.

Si vous faites partie de ceux qui attendent de pied ferme le lancement de l’Apple Vision Pro en France — ce qui ne saurait tarder selon certaines sources — vous avez probablement consulté plusieurs tests du casque de réalité mixte. Aussi, vous êtes très certainement tombé à plusieurs reprises sur la même observation : le casque est très lourd. 650 grammes pour être précis. Nous le disons nous-mêmes dans notre test : impossible de porter le casque plus de quelques heures, sous peine de s’exposer à des effets secondaires désagréables.

Certains utilisateurs ont tout de même tenté l’expérience et l’ont bien évidemment regretté. Emily Olman a notamment développé un effet secondaire particulièrement désagréable. Après avoir été incapable d’utiliser le casque pendant plusieurs semaines parce que la « la taille n’était pas adaptée » à son visage, elle s’est finalement retrouvé avec des yeux au beurre noir très sombres. Le casque « a exercé un poids clairement trop important sur mes joues », explique-t-elle.

L’Apple Vision peut vous donner un œil au beurre noir

Mais ce poids conséquent de l’Apple Vision Pro peut également entraîner d’autres problèmes. Ian Beacraft rapporte en effet que la base de son crâne a commencé à le faire souffrir après quelques heures d’utilisation. Puis, ce fut au tour de son dos après seulement deux heures. Là encore, il accuse la taille inadaptée à sa morphologie pour tous ces problèmes.

D’autres utilisateurs, encore, se plaignent quant à eux de maux de tête, voire d’un vaisseau sanguin dans l’œil ayant éclaté à cause du casque — bien qu’aucun lien de cause à effet n’a été prouvé. Bref, si vous pensez succomber à la tentation lorsque l’Apple Vision sera disponible en France, on ne peut que vous conseiller de vous limiter à de petites sessions, du moins pour commencer. Pensez surtout à bien régler la sangle pour que le casque s’adapte à la forme de votre crâne.

Source : MarketWatch