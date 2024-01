L’Apple Vision Pro fait mal à la tête, le casque est trop lourd d’après les premiers tests

Les prises en main du casque de réalité mixte Apple Vision Pro montrent que l'appareil est inconfortable. Trop lourd, il provoque même des maux de tête assez rapidement.



Alors que la sortie du casque de réalité mixte Apple Visio Pro est imminente, du moins aux États-Unis, certains journalistes ont déjà pu procéder à une prise en main. Sur le papier, l'appareil donne envie. Deux écrans 4K affichant une image extrêmement détaillée, deux puces capables de traiter les informations en un éclair pour une immersion totale… En admettant que vous ayez les moyens de vous en procurer un exemplaire malgré son prix de 3499 $, l'Apple Visio Pro est plein d'arguments. Mais tout cela ne sert à rien si le casque n'est pas confortable.

Ça paraît bête, sauf que si vous comptez porter ce genre d'engin pendant des heures, ne serait-ce que pour regarder un film, il a tout intérêt à se faire oublier. Apple semble avoir mis l'accent sur ce point. La firme a même formé ses vendeurs à ajuster et placer le casque de la meilleure manière possible sur la tête du client. Qu'en est-il au final ? Si l'on en croit les premiers retours, ce n'est pas encore ça. Sur deux prises en main publiées, les deux font état d'un inconfort allant jusqu'au mal de tête.

Le casque Apple Visio Pro n'est pas très confortable d'après les premiers retours

Victoria Song, journaliste chez The Verge, raconte : “à la fin de ma démo, j'ai commencé à sentir le poids du casque me ramener au monde réel. J’avais froncé les sourcils, tellement concentrée que j’ai ressenti le début d’un léger mal de tête. Cette tension s'est dissipée dès que j'ai retiré le casque […]”. Même son de cloche pour Cherlynn Low de Engadget. “Après 15 minutes d'expérience, j'ai commencé à me sentir alourdie par l'appareil, et cinq minutes plus tard, j'avais mal”.

Elle précise tout de même qu'après être passée au bandeau double, qui réparti mieux le poids avec deux sangles dont une passant sur le dessus de la tête, porter l'Apple Vision Pro devenait plus confortable. Certes, ce genre de ressenti est au final assez personnel. Il va dépendre de la forme de votre tête, de vos cheveux, et plus généralement de votre tolérance. Il est tout de même dommage de constater qu'à ce prix là, le casque de réalité mixte ne semble pas assurer sur ce qui est peut-être le point le plus fondamental pour un tel appareil.