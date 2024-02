L’Apple Vision coûte très cher mais il y a une raison, la voici

Une récente analyse détaillée révèle les défis financiers et technologiques derrière le coût de fabrication de chaque unité d'Apple Vision Pro, qui excède les 1500 dollars, avec les écrans micro-OLED représentant près de 30% de celle-ci.

Le lancement du Vision Pro d'Apple a suscité un engouement sans précédent, entraînant une rupture de stock en seulement 30 minutes après sa mise en vente aux États-Unis. Ce premier casque de réalité mixte de la marque à la pomme a confirmé son attrait, témoignant de l'intérêt marqué des consommateurs pour les nouvelles technologies. Cependant, malgré cet accueil triomphal, certains utilisateurs expriment déjà des réserves quant à son confort d'utilisation, soulevant les défauts de la conception de ce produit.

Peu de temps après son acquisition, plusieurs détenteurs du Vision Pro ont commencé à renvoyer leur appareil, invoquant des désagréments tels que des maux de tête et une fatigue oculaire. Ces problèmes de confort mettent en lumière les défis ergonomiques auxquels Apple doit faire face. Par ailleurs, même si le casque propose déjà un millier d'applications, son prix élevé souligne un déséquilibre entre l'innovation technologique offerte et l'utilité perçue par les utilisateurs.

Le coût de production de l'Apple Vision Pro dépasse les 1500 dollars

Le rapport d'Omdia, relayé par CNBC, détaille que la Bill of Materials (nomenclature des coûts) pour l'Apple Vision Pro atteint 1542 dollars, couvrant uniquement les coûts des composants sans inclure les dépenses en R&D, marketing ou les marges d'Apple. Les deux écrans micro-OLED 4K, fournis par Sony à 228 dollars l'unité, engloutissent 456 dollars, soit un tiers de cette somme. Ceci justifie donc son prix de vente de 3499 dollars afin de conserver une marge brute d’environ 50% comme sur tous les produits de la marque. Cette part importante souligne l'importance cruciale de ces composants dans la structure des coûts, révélant l'investissement considérable du fabricant dans la qualité visuelle de son dispositif.

Outre les écrans, les puces M2 et R1 figurent parmi les éléments coûteux, indispensables pour la gestion du contenu sur les écrans 4K. Leur coût exact reste non spécifié, mais il est présumé bien inférieur à celui des écrans, malgré leur rôle central. Face à ces coûts élevés, Apple envisage d'élargir son cercle de fournisseurs, notamment en Chine, pour diminuer les dépenses. Cette stratégie pourrait potentiellement réduire le prix de vente du casque, tout en préparant le terrain pour une version plus abordable prévue pour 2025, marquant ainsi une étape clé vers la démocratisation de la réalité augmentée de haute qualité.

