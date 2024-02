L’Apple Vision Pro propose déjà 1000 applis… mais bon courage pour les trouver

Avec l'arrivée de l'Apple Vision Pro, plus de 1000 applications natives sont désormais disponibles, surpassant les attentes initiales et marquant un tournant dans l'écosystème des applications AR. Cependant, malgré cette avancée majeure, les utilisateurs et développeurs font face à un défi de taille : la navigation et la découverte d'applications restent un casse-tête, entravant l'expérience globale.

Le lancement du Vision Pro d'Apple a provoqué un véritable raz-de-marée dans le monde de la technologie, le casque étant en rupture de stock en seulement 30 minutes après sa mise sur le marché, un succès fulgurant rappelant les grandes heures des lancements Apple. Cette demande explosive pour le premier casque de réalité mixte de la marque à la pomme n'a pas manqué de faire des vagues, y compris auprès de figures emblématiques de la tech comme Mark Zuckerberg, qui n'a pas hésité à comparer le Vision Pro à son propre casque, le Meta Quest 3, dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant ainsi la compétition féroce dans le secteur.

En plus de son accueil triomphal, le Vision Pro continue d'évoluer, bénéficiant récemment de la mise à jour visionOS 1.1 beta qui promet une gestion améliorée des jeux en 3D, grâce à une interaction plus naturelle et précise avec les objets virtuels. Cette avancée technologique s'inscrit dans la lignée des efforts d'Apple pour le peaufiner, offrant un nouvel élan à ce casque innovant et marquant un milestone important avec l'annonce de plus de 1000 applications natives désormais disponibles.

Apple Vision Pro : plus de 1000 applications désormais disponibles mais elles sont difficiles à trouver

Alors que Greg Joswiak, vice-président senior du marketing chez Apple, célèbre le succès retentissant avec plus de 1000 applications dédiées à la réalité augmentée conçues pour le Vision Pro, les développeurs s'expriment sur les difficultés rencontrées. Les applications natives, optimisées pour tirer parti des fonctionnalités uniques du casque, contrastent avec les applications non natives, qui ne sont souvent que des adaptations d'applications iPad existantes. Cette approche ciblée dans la création d'applications est cruciale pour exploiter au mieux ces fonctionnalités du casque à réalité virtuelle et enrichir l'interaction des utilisateurs avec la réalité augmentée.

Toutefois, la prolifération des applications ne garantit pas leur visibilité ou leur accessibilité. Tom Ffiske, d'Immersive Wire, rapporte que de nombreux développeurs se heurtent à des chiffres de téléchargement décevants, principalement en raison de la difficulté à découvrir de nouvelles applications dans l'App Store du Vision Pro. Les problèmes de visibilité dans les recherches et les listes des applications les plus populaires exacerbent ce défi. Apple pourrait en effet améliorer la situation en créant une catégorie dédiée et en améliorant les informations disponibles sur le store.

Source : techradar