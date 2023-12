Apple Vision Pro : la date de sortie du casque se précise, les magasins se préparent

Apple prévoit de lancer son casque de réalité mixte, le Vision Pro, dès le début de l'année 2024. La date se précise et les magasins de la marque vont devoir être aménagés pour l'occasion.



Depuis son annonce en juin 2023, on a assez peu entendu parler de l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte pourtant prometteur sur le papier. Pour rappel, la réalité mixte affiche en surpression sur le monde réel des éléments virtuels. Des écrans, des objets avec lesquels vous pouvez interagir via des capteurs… C'est donc différent de la réalité virtuelle qui elle vous place dans un environnement totalement numérique. Si vous rêvez de mettre la main sur le casque d'Apple, vous n'allez plus attendre très longtemps.

Selon les informations de Bloomberg, les usines de production situées en Chine tournent à plein régime depuis plusieurs semaines. L'objectif est que les casques à destination des futurs acheteurs soient prêts fin janvier pour une sortie en boutique en février 2024. Les développeurs travaillant sur les logiciels à destination du casque ont également reçu un mail leur disant de “se tenir prêts” et d'envoyer leurs programmes à Apple pour obtenir des retours.

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro sortira tout début 2024

Le lancement de l'Apple Vision Pro n'est pas une mince affaire et implique une logistique très précise pour tous les magasins de la marque. Déjà, il va falloir faire de la place pour les casques et ses accessoires, logique. Mais comme l'appareil existe en différentes tailles et configurations, il faut plus d'espace. D'autant que les Vision Pro vont devoir être mis en boîte de manière définitive sur les lieux de vente.

Au moins deux employés de chaque magasin Apple vont être envoyés au siège pour recevoir une formation. L'objectif est de savoir vendre le produit biens sûr, mais aussi l'installer sur les clients sans leur faire mal et de manière optimale. Il faut attacher la sangle, fixer les éventuelles lentilles adaptées à la vue…

L'arrivée de l'Apple Vision Pro marque un tournant pour la firme de Cupertino, qui n'a pas lancé de nouvelle famille de produit depuis l'Apple Watch en 2015. Le casque ne sera vendu qu'aux États-Unis dans un premier temps, pour la coquette somme de 3 500 dollars. Il y a bien une version Lite dans les cartons, mais son prix serait tout sauf léger malheureusement.