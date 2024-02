Apple Vision Pro : cette simple astuce augmente l’immersion, avec un bémol

Des utilisateurs du casque de réalité mixte Apple Vision Pro ont testé de le porter d'une manière non conventionnelle. Le résultat est étonnamment satisfaisant selon eux, à condition d'accepter les quelques contraintes que cela implique.

Malgré son prix (très) élevé, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro s'est arraché dès sa sortie, à tel point qu'il s'est vite retrouvé en rupture de stock. Bon nombre de personnes ont pu le tester chez eux ou dans la rue, faisant abstraction des moqueries des passants. Et comme avec tous les nouveaux produits technologiques du genre, certains se sont amusés à pousser les limites de ce que le casque peut faire ou endurer. Les tests de résistance montrent qu'il n'est pas si fragile que ça par exemple. Mais ce qu'ont fait ces internautes est encore différent.

Comme vous pouvez le voir sur la photo d'illustration de cet article, le Vision Pro se porte avec s'utilise avec un large bandeau gris appelé en anglais “light seal”. Comme son nom l'indique, il sert à empêcher la lumière s'infiltrer pendant que vous utilisez le casque. Ce dernier se porte donc comme un masque de ski en quelque sorte. Rien d'étonnant à cela, c'est le cas pour la plupart des appareils de ce type. Sur le réseau social communautaire Reddit cependant, l'internaute McSlappin1407 invite tous les détenteurs de Vision Pro à essayer de le porter sans le light seal. Selon lui, il y a un gain notable.

Un astuce toute bête peut rendre le casque Vision Pro plus immersif

Plus proche du visage, le casque se porte au final comme une paire de lunettes et l'immersion s'en trouve renforcée. Le champ de vision s'élargit également, ce qui donne un côté plus naturel à l'utilisation du casque. Bien sûr, on parle ici de s'en servir pour de la réalité mixte, où des éléments virtuels se superposent au réel. Ne faites pas cela si vous regardez un film.

Bien sûr, Apple ne recommande pas de se servir du Vision Pro de la sorte. Certains notent d'ailleurs qu'il se retrouve parfois trop près des yeux, ce qui n'est pas forcément agréable. Des messages alertant justement de cette proximité peuvent aussi s'afficher. Le dernier bémol est que le casque tient moins bien sans le light seal. Mais des bricolages faciles permettent d'y remédier. Pour rappel, l'Apple Vision Pro est attendu en France pour juin 2024, si les hypothèses se vérifient.