L’Apple Vision Pro a une date de sortie officielle, la voici

Finies les rumeurs, Apple a officialisé la date de sortie de son casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Le fabriquant confirme également les prix de l'appareil et des différents accessoires qui seront disponibles au lancement.

Plus la fin d'année 2023 approchait, plus les rumeurs concernant la sortie imminente du casque de réalité mixte Apple Vision Pro s'intensifiaient. Fin décembre, on apprenait que les chaînes de production tournaient à plein régime et que les magasins se préparaient à la réception de l'appareil. Et à peine le nouvel an passé, une date de sortie précise est avancée : le 26 janvier 2024. Elle se révèle fausse au final, mais pas loin de la vérité. Apple a en effet dévoilé quand vous pourrez mettre la main sur un Vision Pro.

À condition que vous habitiez aux États-Unis où que vous ayez prévu de vous y rendre prochainement. Rappelons que le casque sera vendu en magasin physique et sur rendez-vous uniquement, même si vous le commandez en ligne. Les livraisons sont donc exclues, les employés Apple devant ajuster le Visio Pro et ses accessoires à votre morphologie pour un confort parfait. Cela peut sembler contraignant de prime abord, mais vu le prix de l'engin, ce service personnalisé est au final la moindre des choses.

La date de sortie du casque Apple Vision Pro est officielle

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro 256 Go de stockage sera disponible en précommande le vendredi 19 janvier 2024 à 14h heure française pour 3 499 $. Il débarquera dans les magasins Apple américains et l'Apple Store en ligne le 2 février 2024, toujours aux États-Unis uniquement. Les lentilles optiques ZEISS standards sont vendues séparément pour 99 $. Si vous souhaitez les faire adapter à votre vue pour vous passer de lunettes pendant l'utilisation du casque, le prix passe à 149 $.

Dans le pack, vous trouverez en plus du casque deux bandes de fixation différentes, un joint pour empêcher la lumière de passer, des joints en mousse, une plaque de protection pour l'avant du casque, un tissu pour le nettoyer, la batterie, un câble de recharge USB-C et un bloc chargeur USB-C également. Il n'y a toujours pas d'information sur une date de sortie en Europe.

Source : Apple