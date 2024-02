Apple Vision Pro : plusieurs propriétaires renvoient déjà leur casque, voici pourquoi

Le Vision Pro d’Apple ne semble pas être apprécié par tous ses propriétaires. Certains fans d’Apple n’ont vraisemblablement pas du tout apprécié l’expérience, et commencent déjà à renvoyer leurs appareils au fabricant.

Le casque Vision Pro d'Apple était censé être la prochaine grande nouveauté en matière de réalité mixte, mais il semble que tout le monde ne soit pas satisfait de cet appareil à 3 500 dollars. Ces derniers jours, plusieurs propriétaires de Vision Pro se sont rendus sur les médias sociaux pour annoncer qu'ils renvoyaient leur casque à Apple, citant diverses raisons.

L'une des plaintes les plus courantes est que le casque Vision Pro provoque des maux de tête, le mal des transports et une fatigue oculaire. Parker Ortolani, chef de produit chez The Verge, a déclaré qu'il pensait que l'appareil avait provoqué l'éclatement d'un vaisseau sanguin dans son œil. Un autre utilisateur a déclaré avoir eu un problème similaire de rougeur. Ces problèmes ne sont pas nouveaux pour les utilisateurs de casques VR, mais ils semblent particulièrement impacter les utilisateurs du casque d’Apple.

L’Apple Vision Pro ne convient pas à tous les utilisateurs

À cause de sa mauvaise expérience, Ortolani a déclaré qu'il voulait utiliser l'appareil, mais qu'il redoutait désormais de le porter sur sa tête. Il a ajouté qu'il était trop cher et trop encombrant pour justifier de le garder. Il a ajouté qu'il reviendrait pour la prochaine version du Vision Pro, qu'il espère plus confortable et plus abordable.

Un autre problème soulevé par certains utilisateurs est que le casque Vision Pro n'offre pas suffisamment d'avantages en termes de productivité par rapport à son prix. Certains utilisateurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas utiliser l'appareil pour leur travail, comme le codage ou la conception, en raison du manque de prise en charge de certains types de fichiers, de la difficulté à passer d'une fenêtre à l'autre en mode multitâche et des problèmes de mise au point qui causaient des maux de tête. Malgré les 1000 applications déjà disponibles, le casque est encore loin de remplacer tous les autres appareils d’Apple.

Pire encore, certains internautes ont tout simplement annoncé se séparer du casque, car celui-ci était trop cher. Il n’est pas rare de voir certains acheter l’appareil, l’utiliser quelque temps pour prendre des photos pour les réseaux sociaux et le renvoyer à Apple dans la fenêtre de retours, qui dure 14 jours.