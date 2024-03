Apple Vision Pro : le casque aura bientôt droit à une version moins chère, mais aussi moins puissante

Apple serait en train de travailler sur une version moins chère de son casque de réalité mixte Vision Pro, qui a été lancé en 2023 au prix élevé de 3 500 dollars.

D’après un nouveau rapport, Apple chercherait à réduire le coût de son nouveau casque de réalité mixte Vision Pro à environ 1 500 dollars en apportant des modifications à l'un de ses composants clés : les deux écrans micro-LED 4K. Selon un rapport de The Elec, citant des sources industrielles, Apple cherche à réduire le prix des écrans micro-OLED de 50 %. Les écrans sont actuellement fournis par Sony et représentent environ 456 dollars sur les 1 542 dollars que coûte le casque Vision Pro à produire.

Le rapport affirme qu'Apple envisage d'ajouter d'autres fournisseurs à sa liste de clients, tels que SeeYa et BOE, qui pourraient offrir des prix plus bas et une plus grande capacité de production. Toutefois, les normes de qualité et les spécifications techniques strictes d'Apple pourraient poser problème à ces fournisseurs potentiels, et il est possible qu'Apple s'en tienne à Sony comme unique fournisseur du casque Vision Pro de nouvelle génération.

Que sait-on du prochain Vision Pro d’Apple ?

Le casque Vision Pro de nouvelle génération, qui devrait être lancé en 2025 ou 2026, serait une version d'entrée de gamme de l'appareil, destinée à un marché de consommateurs plus large. Le leaker Revegnus, qui a repéré le rapport de The Elec, a déclaré sur X (anciennement Twitter) qu'Apple accélère également sa recherche et son développement pour le casque de deuxième génération, et corrobore-lui aussi que le but actuel est de réduire le coût des écrans Micro-LED.

Apple aurait l'intention de faire quelques compromis sur les caractéristiques et les performances du casque de deuxième génération, afin de le rendre plus abordable et plus accessible. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple envisage des options telles que l'utilisation de moins de caméras, d'écrans de plus faible définition et d'une puce déjà utilisée sur les iPhone, au lieu d’une puce de la série M qui équipe les MacBook. Mark Gurman a également indiqué que l'appareil pourrait être baptisé Apple Vision ou Apple Vision One, afin de le différencier du Vision Pro. Évidemment, tout ceci est pour l’instant à prendre avec des pincettes.