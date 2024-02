Le Vision Pro est plus résistant que vous le ne pensez, la preuve en vidéo

Le Vision Pro d'Apple a récemment fait l'objet d'une série de tests de résistance hors du commun. Ces expériences, menées de manière peu conventionnelle, ont mis en lumière l'incroyable durabilité de l'appareil malgré une utilisation extrême.

Le Vision Pro d'Apple, bien que dépourvu de la fonctionnalité Localiser, soulève des questions quant à sa sécurité et sa facilité d'utilisation au quotidien. En effet, la fonction Find My, habituellement présente sur les appareils de la marque, fait défaut sur ce casque haut de gamme, ce qui pourrait préoccuper les utilisateurs quant à la possibilité de retrouver leur appareil en cas de perte. Par ailleurs, son utilisation dans des contextes inhabituels, comme la conduite d'une Tesla, témoigne de l'engouement et de la curiosité qu'il suscite chez les utilisateurs malgré les risques potentiels.

La popularité du Vision Pro est indéniable, comme en témoigne sa rapide rupture de stock dès le lancement. Cette forte demande met en évidence l'attrait pour les innovations d'Apple, même en l'absence de certaines fonctionnalités clés ou face à des usages controversés. Cet intérêt pour ce casque nous amène à explorer sa résilience face à des tests de durabilité extrêmes, révélant des aspects surprenants de sa conception.

La résistance hors norme du Vision Pro d'Apple révélée

Sam Kohl, du canal AppleTrack, a orchestré une batterie de tests impliquant des collisions frontales avec des murs et des chutes accidentelles, afin d'évaluer la solidité du Vision Pro. Surprenamment, le casque a survécu à près de vingt impacts sans subir de dommages significatifs, affichant une simple série de petites éraflures. Cependant, la résistance du casque a été mise à l'épreuve lors d'une série de chutes, culminant avec un vol plané extrême qui a finalement entraîné la fissure du verre frontal. Ce test, loin d'être conventionnel, a non seulement prouvé la résilience du casque d'Apple face à des traitements physiques intenses mais a également mis en évidence sa conception stratégique, qui intègre plusieurs couches de verre pour une protection maximale.

Malgré la rigueur des tests, le Vision Pro a démontré une endurance remarquable. Même après la fissure du verre externe lors de la chute la plus sévère, les couches internes sont restées intactes, préservant la fonctionnalité globale du casque. Ce niveau de durabilité est particulièrement impressionnant compte tenu de la prédominance du verre dans sa conception, un matériau généralement considéré comme fragile. La capacité du casque à maintenir son intégrité opérationnelle malgré des dommages esthétiques démontre un certain

engagement de la marque en faveur de la qualité et de la durabilité, même dans les conditions les plus extrêmes.