Ce pack d’ampoules connectées Philips Hue est à moitié prix, c’est une affaire !

Habituellement en vente à 199,99 €, le pack d’ampoules connectées Philips Hue Ambiance blanc et couleur et est actuellement à prix cassé sur la Fnac et Darty. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 99,99 €. C’est le bon moment pour compléter vos équipements.

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Équiper votre maison d’appareils connectés demande généralement un budget conséquent. Vous attendez une belle offre pour vous offrir de nouvelles ampoules connectées ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le pack avec une lampe portable Philips Hue Go et 2 ampoules Philips Hue Ambiance blanc et couleur est actuellement proposé à à prix cassé. C’est parfait pour vous équiper sans trop dépenser.

Normalement en vente à 199,99 €, ce pack est actuellement affiché à 99,99 € sur la Fnac et Darty. C’est un excellent prix sachant le la lampe portable Philips Hue Go seule est toujours en vente à 89,99 € sur le site officiel de la marque ! Profitez de ces 100 € de réduction pour avoir un éclairage connectée coloré.

Quelles sont les caractéristiques du pack Philips Hue Ambiance blanc et couleur et Philips Hue Go ?

Dans ce pack proposé par la Fnac et Darty, on retrouve tout d’abord 2 ampoules Philips Hue Ambiance blanc et couleur. Ces ampoules LED connectées E27 vous permettent de choisir avec précision la couleur de votre éclairage. Vous avez ainsi le choix entre 16 millions de nuances de lumière blanche ou colorées. Chacune des ampoules bénéficie d’une durée de vie pouvant aller jusqu'à 25 000 heures.

Dans le pack, vous avez aussi la lampe portable Philips Hue Go qui dispose aussi de millions de couleurs différentes. Vous pouvez utiliser cet éclairage compatible avec le Bluetooth sur votre table de chevet ou dans votre séjour pour animer vos soirées. Tout comme les ampoules de ce pack, vous avez la possibilité de les connecter à votre pont Hue pour l’intégrer facilement à votre écosystème Hue existant. Et comme ces éclairages sont compatibles avec les assistants vocaux, vous pouvez utiliser votre voix pour les contrôler.

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