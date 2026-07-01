La Xiaomi Redmi Pad 2 4G passe à prix sacrifié et affiche un rapport qualité-prix imbattable

AliExpress casse de nouveau les prix grâce à une série de codes valables quelques jours seulement. La Redmi Pad 2 est de retour à prix mini puisqu’en cumulant le code PHDFR20 avec la promotion en cours, vous pouvez l’obtenir à partir de 129,46 € seulement ! C’est une affaire !

Xiaomi Redmi Pad 2

Les codes promo sont de retour sur AliExpress ! Vous avez la possibilité de vous équiper à prix cassé en les cumulant les offres en cours. Mais attention, ces codes ne sont valables que du 1er au 7 juillet et sont en quantité limitée. Seuls les premiers arrivés peuvent en profiter.

Vous cherchez une tablette abordable, mais vous trouvez les caractéristiques des modèles d’entrée de gamme trop décevantes ? La Xiaomi Redmi Pad 2 réussit l’exploit d’être à la fois pas pas chère et suffisamment puissante pour un usage fluide au quotidien. Et en plus, elle est actuellement proposée à prix cassé sur AliExpress.

Cette tablette endurante avec un bel écran de 11 pouces est affichée en promotion à 149,46 €. Et lorsque vous renseignez le code PHDFR20 dans votre panier, son prix chute de 20 €. Elle vous revient donc à 129,46 € seulement.

Pour rappel, voici la liste de tous les codes à utiliser jusqu’au 7 juillet sur AliExpress :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

La Redmi Pad 2 : une tablette pas chère qui ne manque pas d’atouts

Les amateurs de bons plans le savent, lorsqu’on cherche un appareil à l’excellent rapport qualité-prix, c’est bien souvent vers Xiaomi qu’on va se tourner. Malgré son prix mini, la Redmi Pad 2 4G est une tablette polyvalente qui peut s’utiliser aussi bien pour naviguer sur internet que pour regarder des vidéos.

D’ailleurs, elle dispose d’un grand écran LCD de 11 pouces qui profite d'une définition 2,5K (soit 2 560 × 1 600 pixels) et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Les images sont fluides, contrastées et colorées. Et comme elle est équipée de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, vous profitez d’une expérience sonore immersive.

Sous le capot, on retrouve une puce MediaTek Helio G100 Ultra gravée en 6 nm, ainsi que 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 2 To. Vous pouvez donc conserver de nombreuses vidéos directement sur votre tablette, même des contenus en haute définition. Enfin, la batterie de 9 000 mAh vous offre une belle autonomie allant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo.


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