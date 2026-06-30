Bonne nouvelle : sur les Freebox, TV by CANAL gagne 6 nouvelles chaînes et 9 services de replay

L’offre TV by CANAL disponible sur les Freebox s'enrichit en contenus. Les abonnés peuvent désormais accéder à 6 chaînes supplémentaires, ainsi qu'à 9 nouveaux services de replay.

Incluse avec la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentiel, mais aussi disponible en option avec les Freebox Delta et Freebox Révolution, l'offre TV by CANAL devient un peu plus intéressante grâce à l'ajout de 6 nouvelles chaînes thématiques et de 9 services de replay, tous disponibles dès à présent.

Pour commencer, voici les 6 nouvelles chaînes à rejoindre la plateforme, avec leur numéro de canal pour les rejoindre facilement :

(62) – Gym Direct, la plus grande salle de sport de France ! Renforcement musculaire, cardio, yoga, danse…Retrouvez les émissions de Sandrine Arcizet et de son équipe de coachs.

(79) – Suivez Sandrine Arcizet et Elodie Ageron à la rencontre de passionnés d'animaux, de vétérinaires dévoués et de bêtes extraordinaires à travers toute la France.

(86) – Retrouvez l'univers de Clique TV avec des interviews exclusives, de la musique, de la culture pop et des talks menés par Mouloud Achour et son équipe.

(87) – Retrouvez tout l'humour satirique, grivois et parodique du Journal de Groland. Bienvenue en Présipauté !

(88) – Retrouvez la troupe culte des Deschiens créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff : une immersion dans un quotidien loufoque et irrésistiblement drôle.

(89) – Retrouvez les mythiques interviews décalées et hors du temps de Raphaël Mezrahi, où les célébrités se retrouvent face à un journaliste volontairement catastrophique.

3 autres programmes accessibles en replay

TV by CANAL sur Freebox dispose également de 9 services de replay supplémentaires. 6 d'entre eux sont tout simplement ceux qui sont associés aux 6 chaînes mentionnées ci-dessus. Les 3 autres sont les suivants :