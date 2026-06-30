Bonne nouvelle : sur les Freebox, TV by CANAL gagne 6 nouvelles chaînes et 9 services de replay

L’offre TV by CANAL disponible sur les Freebox s'enrichit en contenus. Les abonnés peuvent désormais accéder à 6 chaînes supplémentaires, ainsi qu'à 9 nouveaux services de replay.

Freebox Ultra
Crédit : Free

Incluse avec la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentiel, mais aussi disponible en option avec les Freebox Delta et Freebox Révolution, l'offre TV by CANAL devient un peu plus intéressante grâce à l'ajout de 6 nouvelles chaînes thématiques et de 9 services de replay, tous disponibles dès à présent.

Pour commencer, voici les 6 nouvelles chaînes à rejoindre la plateforme, avec leur numéro de canal pour les rejoindre facilement :

  • (62) – Gym Direct, la plus grande salle de sport de France ! Renforcement musculaire, cardio, yoga, danse…Retrouvez les émissions de Sandrine Arcizet et de son équipe de coachs.
  • (79) – Suivez Sandrine Arcizet et Elodie Ageron à la rencontre de passionnés d'animaux, de vétérinaires dévoués et de bêtes extraordinaires à travers toute la France.
  • (86) – Retrouvez l'univers de Clique TV avec des interviews exclusives, de la musique, de la culture pop et des talks menés par Mouloud Achour et son équipe.
  • (87) – Retrouvez tout l'humour satirique, grivois et parodique du Journal de Groland. Bienvenue en Présipauté !
  • (88) – Retrouvez la troupe culte des Deschiens créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff : une immersion dans un quotidien loufoque et irrésistiblement drôle.
  • (89) – Retrouvez les mythiques interviews décalées et hors du temps de Raphaël Mezrahi, où les célébrités se retrouvent face à un journaliste volontairement catastrophique.

3 autres programmes accessibles en replay

TV by CANAL sur Freebox dispose également de 9 services de replay supplémentaires. 6 d'entre eux sont tout simplement ceux qui sont associés aux 6 chaînes mentionnées ci-dessus. Les 3 autres sont les suivants :

  • Catherine et Liliane : Les meilleurs moments de la revue de presse déjantée de Catherine et Liliane (Alex Lutz et Bruno Sanches) au secrétariat de la rédaction. Catherine et Liliane proposent un rendez-vous au cours duquel elles enchaînent, avec malice, blagues potaches, facéties et critiques cinglantes.
  • Broute : Retrouvez l'intégralité des sketchs de Bertrand Usclat qui parodient avec piquant et dérision les travers de notre société et les formats vidéo d'actualité.
  • De Caunes et Garcia : Pendant sept ans, Antoine de Caunes et José Garcia ont inventé une forme d'humour à la télévision, tous les soirs, à la fin de “Nulle Part Ailleurs”. La chaîne propose d'en (re)découvrir les meilleurs moments : sketches, déguisements cultes et invités chahutés qui ont marqué l'histoire de la télévision.

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Sony WH-1000XM6 à prix sacrifié : le casque premium atteint son prix le plus bas en cumulant ces 2 offres

Déjà en promotion à l’occasion des soldes, le Sony WH-1000XM6 est encore moins cher durant cette vente flash sur AliExpress. En effet, avec le code PHDFR45, il passe à 314…

Test du Marshall Milton ANC : la réduction de bruit sur un casque supra-auriculaire, pari réussi ?

Avec le Milton ANC, Marshall veut combler l’écart entre le Major et le Monitor. L’idée est simple : s’appuyer sur le design du premier et lui ajouter certaines fonctions premium…

Apple victime d’une fuite massive, l’iPhone 18 Pro est révélé en photos et vidéos

Une importante fuite de données provenant d’un partenaire d’Apple comprend des fichiers photo et vidéo montrant l’iPhone 18 Pro en action. Tata Electronics, important partenaire d’Apple pour la fabrication de…

Avec Lumo 2.0, Proton veut prouver qu’IA performante et vie privée peuvent coexister

Proton lève le voile sur Lumo 2.0, une refonte en profondeur de son assistant IA. Au menu : des performances revues à la hausse, de nouvelles fonctionnalités multimodales et une…

Samsung a tranché pour l’écran du Galaxy S27, avec une influence directe sur le prix du smartphone

Samsung a envisagé de se fournir en écrans moins chers pour son Galaxy S27, mais a finalement revu sa position, ce qui pourrait impacter le prix du smartphone. Afin de…

Un bidouilleur a fait tourner Windows 11 sur un PC de 2003 grâce à un pilote tiré de Windows 10

Faire tourner Windows 11 demande en théorie un PC récent. Un bricoleur a pourtant relevé un défi perdu d’avance sur le papier. Sa vieille tour des années 2000 s’en sort…

Edge : Microsoft supprime en urgence 119 extensions infectées par un malware, vérifiez si vous êtes concernés

Microsoft vient d’annoncer la suppression de plus d’une centaine d’extensions de son store après avoir découvert que ces dernières cachaient en réalité un dangereux malware. Retrouvez la liste complète dans…

Face à la crise, Nvidia relance la carte graphique RTX 3060 12 Go, mais vaut-elle encore le coup ?

Surprise, un vieux modèle de carte graphique d’entrée/milieu de gamme de chez Nvidia refait surface. Mais la RTX 3060 12 Go est-elle vraiment pertinente en 2026 ? Sortie au début…

Le Samsung Galaxy A56 est à moitié prix avec ce code éphémère, vite !

Le prix du Galaxy A56 continue de chuter pendant les soldes. Alors qu’il est normalement en vente à 552,05 € dans sa version de 256 Go de stockage, le smartphone…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en juillet 2026

Juillet débarque et Amazon Prime Video a visiblement décidé de nous donner de bonnes excuses pour rester à l’ombre. Ce mois-ci, le catalogue fait le plein avec des succès récents,…