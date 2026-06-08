Guerre des étoiles : le Grand Nuage de Magellan dépouille son cadet, mais le gagnant ne sera pas celui que vous croyez

Une erreur d’interprétation corrigée et c’est toutes nos certitudes qui s’en trouvent bouleversées. On a longtemps cru que le Petit Nuage de Magellan, une galaxie naine, tournait sur lui-même. Mais le télescope VISTA vient réparer cet impair. Il révèle que ce mouvement stellaire interne a une tout autre origine : il s’avère être le résultat d’un harcèlement fraternel. Pourtant, la galaxie qui remportera ce bras de fer fratricide n’est pas celle que vous croyez.

C’est à un duel fratricide aux abords de la Voie lactée que nous sommes en train d’assister. Il oppose deux galaxies naines : le Grand Nuage de Magellan et son « cadet », le Petit Nuage de Magellan. Ce sont les données recueillies par le télescope VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) qui l’ont révélé.

Respectivement situés à environ 163 000 et 200 000 années-lumière de nous, tous deux sont soumis aux forces gravitationnelles de la Voie lactée. Mais le Petit Nuage de Magellan subit également la pression de son grand frère, qui « l’étire » et lui « arrache » ses étoiles. Des simulations révèlent l’issue de ce bras de fer cosmique : il se conclura par une tragédie familiale, mais la galaxie qui en ressortira « gagnante » n’est pas celle que vous pensez.

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VISTA cartographie les Nuages de Magellan et les derniers résultats changent la donne

VISTA est utilisé dans le cadre d’un programme d’observation des Nuages de Magellan. Son ouverture de quatre mètres, sa mission de onze ans, ainsi que sa vision proche infrarouge (pour voir à travers une partie de la poussière des galaxies) ont été des atouts de choix. Selon les propos de Florian Niederhofer (Institut Leibniz d'astrophysique de Potsdam) relayés par Space.com, VISTA a permis de « cartographier la cinématique interne du Petit Nuage de Magellan avec un niveau de détail exceptionnel pour des observations au sol ».

Et ce sont ces résultats, récemment publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics, qui ont réservé une surprise aux astronomes. Jusqu’à présent, on pensait que le mouvement stellaire interne du Petit Nuage de Magellan reflétait sa rotation sur lui-même. Mais il s’avère finalement que ce déplacement s’aligne sur un axe qui pointe directement le Grand Nuage de Magellan : il n’est donc pas le résultat d’une rotation ordonnée, mais est dû aux forces gravitationnelles de ce dernier, qui « étirent » le cadet depuis des milliards d’années.

Les astronomes ont pu mesurer la vitesse moyenne de ces étoiles (17 km/s) : ils peuvent donc estimer dans quelle mesure le Petit Nuage de Magellan a été déformé. Aussi, leur mouvement permet de voyager dans le temps, passé comme futur. Grâce à VISTA, on suppose que le mouvement propre des étoiles géantes rouges les plus anciennes du Petit Nuage serait dû à une interaction gravitationnelle datant d’il y a deux milliards d’années – soit l’époque à laquelle ces étoiles sont nées.

Enfin, les modèles suggèrent que le sort des deux galaxies naines est déjà scellé. Si le Petit Nuage de Magellan est en train de perdre face à son grand frère, aucun des deux ne ressortira « vainqueur » de ce duel puisqu’il existe un troisième protagoniste dans cette histoire : la Voie lactée. Dans des milliards d’années, elle finira par les aspirer.