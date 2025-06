Le dernier test du Starship a détruit le centre d’essai de SpaceX : quelles conséquences pour la suite du programme ?

Un prototype de Starship a explosé au sol, provoquant d’importants dégâts sur un site de test de SpaceX. Aucun blessé n’est à signaler, mais cet incident pourrait retarder le programme. Le prochain vol était pourtant attendu très prochainement.

SpaceX poursuit son développement du Starship, une fusée géante conçue pour transporter des humains vers la Lune et au-delà. En juin 2024, l’entreprise avait impressionné avec un vol d’essai réussi, au cours duquel l’intégralité du vaisseau était revenue au sol sans exploser. C’était une première. Quelques mois plus tôt, un vol précédent s’était soldé par une explosion spectaculaire lors de la rentrée atmosphérique. Ces succès progressifs avaient marqué un tournant après plusieurs tentatives infructueuses.

Le test statique du prototype Ship 36 devait préparer le dixième vol d’essai de Starship. Le 18 juin à 23h (heure locale), une explosion est survenue environ 30 minutes après le début du remplissage en propergol, avant même que les moteurs ne soient allumés. L’engin était encore fixé au sol. Cette dernière a immédiatement déclenché un incendie, qui a duré plusieurs heures. Des flux vidéo en direct ont montré des flammes persistantes sur le site de Massey, au Texas, ainsi que l’intervention des pompiers. Le test devait valider la version “V2” du vaisseau, plus légère et plus performante.

L’explosion du prototype Starship 36 a gravement endommagé le site d’essai de SpaceX

SpaceX a confirmé qu’aucun blessé n’était à déplorer, la zone ayant été évacuée comme prévu. Mais les dégâts matériels semblent importants. Le centre d’essai, utilisé pour les tests au sol, est crucial pour préparer chaque lancement. Des images diffusées par NASASpaceflight montrent la violence de l’explosion et les infrastructures touchées. Cet incident complique sérieusement le calendrier des tests, d’autant qu’il intervient après trois autres survenues lors des précédents vols de Starship en 2025.

Le dixième vol d’essai devait avoir lieu dans les prochaines semaines. Mais sans centre de test fonctionnel, SpaceX pourrait devoir interrompre temporairement ses opérations à Starbase. Cela retarde d’autant l’arrivée de la version “V3” du Starship, annoncée par Elon Musk comme capable de voler chaque semaine d’ici un an. Le programme avance, mais les échecs au sol montrent que les défis restent nombreux, même sans mise à feu des moteurs.